Quaranta estudiants inicien les seues pràctiques d’estiu en l’Ajuntament de Cullera

El consistori ha duplicat amb fons propis les places del programa ‘La Dipu et beca’ perquè més jóvens tinguen oportunitat de formar-se

CULLERA. 02-07-18. Un total de 40 estudiants han iniciat hui les seues pràctiques d’estiu en l’Ajuntament de Cullera a través dels programes ‘La Dipu et beca’ i ‘Cullera et beca’. Són el doble dels finançats per la Corporació provincial gràcies a l’aposta municipal per incrementar amb recursos propis les places disponibles inicialment, ha destacat l’alcalde, Jordi Mayor.

El primer edil i la regidora d’ADL i Personal, María José Terrades, els han rebut en el saló de plens de la Casa Consistorial en el seu primer dia de treball, s’han posat a la seua disposició i els han desitjat sort així com que aprofiten esta oportunitat per a seguir formant-se i fent currículum.

L’activació del Cullera et beca pel consistori s’emmarca en les polítiques de foment de l’ocupació i la formació que desenvolupa el municipi.

«Hui deixeu de ser estudiants per a passar a ser servidors públics. Els vostres, nostres, caps són els ciutadans i ciutadanes i heu de donar el millor de vosaltres estos dos mesos per a complir amb l’obligació del bon servidor públic que és la d’atendre i defensar els interessos generals, cadascun des de la seua posició i responsabilitat», els ha dit el primer edil.

Cadascuna de les beques està dotada amb un import de 500 euros bruts mensuals i el període de contractació es perllongarà durant els mesos de juliol i agost. Han pogut optar a elles estudiants de cicles formatius, ensenyaments universitaris oficials de grau, diplomatura, llicenciatura o bé màster oficial.

Perfils demandats

L’ajuntament ha oferit llocs en diverses àrees. Enguany la selecció de l’alumnat s’ha centrat en els camps d’enginyeria informàtica, dret, economia, arqueologia, turisme, ciències polítiques, sociologia, ADE/economia, geografia, ciències de l’activitat física i l’esport, ciències ambientals i documentació i biblioteconomia.

Pel que fa a les àrees de formació professional, s’han seleccionat perfils d’electricitat i electrònica, transport i manteniment de vehicles, instal·lacions i manteniment així com d’administració i gestió.