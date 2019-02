Quart de Poblet acull edivendres l’eixida d’una etapa decisiva en la 70a Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Sabadell

Connect on Linked in

El recorregut urbà neutralitzat s’inicia a les 10.52 hores al carrer Reverendo José Palacios i culmina en l’avinguda Villalba de Lugo

L’etapa té 191 quilòmetres amb 2.600 metres de desnivell en positiu i conclou a Xera

Quart de Poblet acull divendres l’eixida de la tercera etapa de la 70a Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana; una etapa que els experts assenyalen com a decisiva en el resultat final de la prova. Diferents àrees de l’Ajuntament estan actuant de forma coordinada per a rebre l’impressionant desplegament de mitjans, amb entorn de 200 vehicles, que acompanya la carrera, en la qual participen grans noms del pedal com el campió del món, Alejandro Valverde; el campió del Tour de França, Geraint Thomas; el campió olímpic Greg Van Avermaet, o figures com Mateo Trentín i Rui Alberto Costa, entre altres. Les persones que assistisquen a l’esdeveniment podran contemplar en directe els preparatius, vore les bicicletes i conversar amb els ciclistes.

El tall de cinta està previst a les 10.48 hores i l’eixida a les 10.52 hores al carrer Reverendo José Palacios, al costat de la parada de metro València, la qual cosa facilita molt la participació de persones de fora de Quart de Poblet, ja que la comunicació a través de metro és molt senzilla.

Com va destacar l’alcaldessa en la presentació de l’etapa, al costat del director de la Volta, Ángel Casero, i al director regional del Banc Sabadell a l’Horta i La Ribera, Rafael Ros, “la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana és per a Quart de Poblet una excel·lent ambaixadora, donada la seua repercussió nacional i internacional. Des de l’Ajuntament ens hem bolcat en què el nostre poble siga també un magnífic amfitrió. Comptem amb uns veïns i veïnes sempre disposats a participar que ens ajudaran a aconseguir-ho, sens dubte”.

El diputat provincial i regidor de Quart de Poblet, Bartolomé Nofuentes, va participar recentment en la presentació de la Volta en Fitur, comptant amb la presència del president de la Generalitat, Ximo Puig; del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer; de l’alcalde de Xera, Alejandro Portero; del diputat en el Congrés i regidor de Xera, Antonio Quintana, i d’Ángel Casero.

En concret, l’etapa Quart de Poblet-Xera té un recorregut de 191 quilòmetres amb 2.600 metres de desnivell en positiu. “Una etapa preciosa de mitja muntanya, que en l’argot ciclista diem emboscada, amb un recorregut exigent on ja vorem quins corredors volen guanyar la VCV19”, segons la va definir Casero.

La Volta CV i la Volta CV Dones es retransmetrà en directe en 121 països dels quals 54 són europeus; 11 d’Àsia i Oceania, a més dels EUA, el Canadà, Colòmbia i diversos països de l’Àfrica Subsahariana. En l’edició passada es va obtindre un impacte mediàtic de 13.188.292 euros amb una audiència a nivell mundial de 116.449.670 espectadors potencials, dades obtingudes a través de Kantar Mitjana.

El tret d’eixida es donarà demà, dimecres, des d’Oriola amb 168 corredors de 24 equips. El ciclisme espanyol compta amb sis equips. A més, en la primera edició de la Volta CV Dones, el pròxim 10 de febrer, amb eixida a Paterna, participen 20 equips de 6 corredores cadascun, procedents de diferents països del món.