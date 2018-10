La quarta edició de la Gala de l’Esport se celebrarà el proper 19 d’octubre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Gran Teatre acollirà el pròxim 19 d’octubre a les 19 hores la Gala de l’Esport de l’Ajuntament d’Alzira. El lema d’esta quarta edició és El color de les emocions.

La regidora de Cultura i Esports, Aida Ginestar, manifesta al respecte: “Esta gala era una aposta de l’actual equip de govern, amb la pretensió que es consolidara en el calendari esportiu alzireny. El fet que siga la quarta edició que celebrarem significa que la pretensió està acomplida perquè ja és un referent. Com sempre, vull agrair la implicació i coordinació del Consell Municipal d’Esports que, com en anteriors edicions, participa en els detalls finals del format de la gala”.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, per la seua banda, destaca sobre el tema: “És una gala que dignifica el treball i el reconeixement als i les esportistes locals. Al llarg de la legislatura estem treballant perquè les i els esportistes alzirenys tinguen les millors condicions per a practicar els diferents esports amb una aposta clara per la rehabilitació, l’ampliació i les millores de les diferents instal·lacions esportives municipals. A més a més, hem aconseguit posar Alzira en el mapa esportiu valencià amb l’acollida de competicions importants”.

La dinàmica no ha variat respecte la d’anys anteriors, és a dir, des de la Regidoria d’Esports s’ha convidat a participar a totes les entitats esportives -més d’una trentena de clubs- als quals se’ls lliurarà un diploma i que seran els responsables de decidir els guardons de la gala.

Cadascun proposarà:

El millor esportista del seu club.

La millor esportista de l’any entre totes les entitats.

El millor esportista de l’any entre totes les entitats.

Guardó Illa del Xúquer de reconeixement a la trajectòria esportiva.

Cal recordar que este últim guardó serà la proposta del Consell Municipal d’Esports per a la modalitat d’Esports de les Insígnies d’Or de la ciutat que es lliuren el 30 de desembre. Tots els guanyadors i guanyadores de cada modalitat es coneixeran a la mateixa gala.