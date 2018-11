Els quarts pressuposts participatius de l’Alcúdia en la fase final

Connect on Linked in

Els veïns i veïnes de l’Alcúdia podran votar del 5 al 16 de novembre

L’Ajuntament destinarà el 50% de les inversions –uns 300.000 euros- a les propostes votades pels veïns i veïnes de l’Alcúdia

A través del procés de participació ciutadana “L’Alcúdia decideix”, que l’Ajuntament de l’Alcúdia ha posat en marxa per quart any consecutiu, es pretén conèixer quines són les prioritats dels alcudians i les alcudianes i tindre en compte les seues propostes per a l’elaboració del 50% de les inversions que es realitzen el pròxim any 2019.

En la primera fase del procés es presentaren un total de 60 propostes diferents des de les associacions o persones que vulgueren participar. El Consell d’Entitats Ciutadanes va donar el vist i plau per a que 12 d’elles passaren finalment a votació.

Per a Paco Sanz, regidor de Participació Ciutadana, “els pressuposts participatius són una aposta ferma de l’equip de govern i aquest quart any suposa la consolidació definitiva. Aquest procés de presa de decisions entre tots i totes, respecte a les inversions del nostre poble, ens apropa a un model participatiu que la societat està demandant.”

Al llarg dels tres últims anys, s’han pressupostat un total de 31 inversions per mig dels pressuposts participatius, de les quals 16 estan executades, 10 estan en tràmit i 5 pendents, a les que se sumaran les aprovades per al pròxim any. La quantitat de les inversions votades pels veïns i veïnes de l’Alcúdia, al llarg dels 3 últims anys, ha sigut de prop d’un milió d’euros, la majoria procedent de fonts municipals, una xifra més que important.

Des del dilluns 5 fins el divendres 16 de novembre les persones que desitgen participar poden fer-lo, per internet, a través de la pàgina web de l’Ajuntament o presencialment a les oficines municipals pel matí i a la Casa de la Cultura per la vesprada. Cal recordar que l’any passat participaren prop de 800 persones en aquest procés.