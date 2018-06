Els quasi 340 contenidors de Burjassot, també té missatge dins de la campanya “Volem millorar, ajuda’ns”

Connect on Linked in

Primer van ser els fanals, amb l’objectiu de conscienciar a les i els veïns de Burjassot de la importància de la seua cura i de mantenir a les mascotes allunyades de les mateixes perquè els orines dels gossos no facen mal als elements metàl·lics que les componen. I, en aquests dies, tal com es pot percebre en la imatge que acompanya aquesta publicació, i tenint com a premissa fonamental el respecte al mitjà i la importància de reciclar i situar cada residu en el seu contenidor corresponent, són els contenidors del municipi els que comencen a lluir també missatges molt directes i de conscienciació ciutadana per a mantenir el municipi com a tots ens agrada, net.

Una senyalització que ja ha començat i que, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi ambient té si cap major importància ja que mostra la implicació de Burjassot amb el respecte al seu entorn, als seus carrers, a les seues zones verdes i parcs, per a mantenir-los, entre tots, Consistori i ciutadans, en les millors condicions de neteja.

Així, amb imatges fresques i missatges clars la campanya Volem millorar, ajuda’ns contínua amb la ubicació de senyalitzacions en els contenidors; senyalitzacions o adhesius que assenyalen els residus dels quals sí “s’alimenten” cadascun d’ells: de plàstic i envasos el groc, de cartó el blau i de brossa orgànica els verds. Cada adhesiu indica el tipus de residu que cada contenidor arreplega perquè, en cas de dubte, les i els ciutadans tinguen clar on dipositar les seues deixalles. En total, es van a senyalitzar 95 contenidors de cartó i paper, 81 de plàstic i envasos i 165 de residus orgànics.

A aquests elements més visuals s’uneixen, dins també de la campanya, les classes de conscienciació que s’estan desenvolupant en els col·legis del municipi i que estan convertint als escolars en “mestres” de neteja per als seus majors.

Amb totes aquestes accions, des de l’Ajuntament de Burjassot, tal com ha assenyalat el seu Alcalde, Rafa García, “volem implicar a tota la ciutadania, grans i xicotets, per a conscienciar-la de la importància de reciclar i classificar els residus que es generen a casa i, d’altra banda, de mantenir netes els carrers, ja siga de residus orgànics, de simples papers o dels excrements de les seues mascotes”.