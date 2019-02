Quasi 40 agents de la província es formen a Almussafes en un curs de l’IVASPE

Connect on Linked in

El programa formatiu sobre qüestions bàsiques quant a homologació de reformes d’importància en vehicles va començar ahir dilluns 18 i finalitza dijous que ve 21

Els policies locals realitzaran les pràctiques durant les dos últimes jornades del curs

Igual que va ocórrer el passat any, l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències ha triat el Centre Cultural d’Almussafes per a celebrar una acció del Pla Anual d’Activitats Formatives 2019. Es tracta del curs bàsic sobre homologació de reformes d’importància en vehicles de 20 hores de duració en què, durant tota la setmana, s’investigarà i aprofundirà quant a la normativa actualitzada sobre la matèria. Les sessions, inaugurades ahir dilluns dia 18, inclouen formació teòrica i pràctica per als quasi 40 membres de cossos policials inscrits, quatre d’Almussafes i la resta desplaçats des d’altres 24 localitats valencianes. Ray Martínez, agent de la Policia Local de València, impartix el programa homologat que es clausurarà dijous que ve dia 21.

La localitat d’Almussafes, i més concretament el seu Centre Cultural, es va convertir, el passat any 2018, en una de les localitzacions triades per l’IVASPE per a desenrotllar el seu Pla de Formació Anual. L’Institut Valencià està impartint esta setmana un nou curs monogràfic oficial centrat en els aspectes d’homologació de reformes rellevants en els vehicles, per a assegurar una seguretat en la circulació dels mateixos.

El taller, de 20 hores de duració, es desenrotlla des d’ahir dilluns 18 i es clausurarà a les 14 hores de dijous que ve 21, amb la consegüent formalització del test teòric que hauran de superar els 37 policies locals participants per a obtindre la titulació que acredita l’assumpció dels coneixements tècnics, normatius i legislatius de l’esmentada àrea de coneixement. Ray Martínez, agent de la Policia Local de València, impartix el programa homologat que es clausurarà dijous que ve dia 21.

L’alumnat, integrat per agents en actiu de 25 cossos policials municipals de la província de València, podrà adquirir i actualitzar les seues habilitats per a actuar amb major eficàcia en la revisió exhaustiva dels diferents vehicles. De fet, durant les jornades del dimecres i dijous posarà en pràctica els coneixements adquirits quant als requisits necessaris per a la seua posada en circulació. “Les inspeccions que duran a terme en el nostre terme municipal els permetran aprendre a distingir elements incorporats en els mateixos o reformes realitzades que siguen il·legals o resulten perilloses per a la seguretat de la circulació i dels usuaris”, explica l’edil de Seguretat Ciutadana, Faustino Manzano.