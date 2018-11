Quasi trenta entitats d’Alzira es reuneixen a la X Fira de les Associacions

Print This Post

La X Fira d’associacions ha estat sota el lema “Viu la plaça”

28 associacions alzirenyes s’han reunit este cap de setmana a la X edició de la Fira d’associacions d’Alzira celebrada a la plaça Major.

Esta fira ha comptat amb estands informatius de les associacions, col·lectius juvenils i entitats d’Alzira, jocs, tallers, balls i danses, exhibicions, actuacions i molt més. Tot destinat tant per a majors com per als més menuts.

L’objectiu principal de la X Fira d’Associacions ha sigut donar a conèixer tot el teixit associacional de la ciutat d’Alzira i impulsar-lo.

A més de donar a conèixer el vital associacionisme per a la ciutat, també s’ha buscat visibilitzar com bé explica Aida Ginestar, regidora de Cultura i Esports, la lluita de les associacions.

Enguany, el bon oratge a la Fira de les Associacions ha permés una gran afluència de públic que ha gaudit durant tot el matí de les diferents activitats, taller i aparadors.