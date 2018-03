Quatre agents d’Almussafes es formen en mediació policial

Print This Post

La Policia Local del municipi ha participat en el III Congrés Iberoamericà de Mediació Policial que s’ha desenvolupat aquests dies a Vila-real

Els representants del cos són els integrants de la comissió de mediació social del Grup d’Atenció a Persones Indefenses i Vulnerables (GAPIV)

Almussafes, a 26 de març de 2018. El Grup d’Assistència a Persones Indefenses i Vulnerables (GAPIV) de la Policia Local d’Almussafes participà des del passat dimecres 21 de març i fins el divendres 23, en el III Congrés Iberoamericà de Mediació Policial, una trobada internacional en la qual agents de diferents països reflexionaren sobre la necessitat de potenciar la mediació social com un mecanisme fonamental del servei policial. En representació del cos almussafeny assistiren a les ponències programades els quatre agents que integren el subgrup dedicat a la mediació social del GAPIV, Ernesto Serrano, Antonio Guisado, Jacob Romero i Lolín Mezquita.

La Policia Local d’Almussafes ja ha començat a desenvolupar les labors assignades al Grup d’Assistència a Persones Indefenses i Vulnerables (GAPIV), un organisme que va nàixer recentment dins del cos amb l’objectiu de vetlar per la seguretat i la protecció de les persones que pateixen algun tipus de risc social en la població. Un total de 12 agents integren de manera voluntària aquest organisme sorgit a petició del propi Ajuntament de la localitat.

Tal com es va explicar durant l’acte de presentació de la iniciativa, que es va dur a terme el passat dimarts 6 de març en el Centre Cultural, coincidint amb la III Setmana per la Igualtat impulsada per l’Ajuntament d’Almussafes, des de l’àrea municipal de Seguretat Ciutadana s’han creat un total de quatre comissions amb la finalitat d’aconseguir una major operativitat en les tasques desenvolupades.

Els quatre integrants de la comissió encarregada dels assumptes relacionats amb la mediació social, Ernesto Serrano (inspector cap), Antonio Guisado, Jacob Romero i Lolín Mezquita, participaren des del passat dimecres 21 de març, i fins el divendres 23, en el ‘III Congrés Iberoamericà de Mediació Policial en el marc de la Seguretat Pública’, una trobada celebrada en la ciutat castellonenca de Vila-real.

L’objectiu del congrés és “promoure un espai de referència internacional a través de ponències, tallers i breus actuacions d’experts que permeten l’intercanvi d’experiències exitoses sobre mediació policial com a mecanisme fonamental per al servei de policia en l’abordatge dels conflictes i problemes socials que incidisquen en la convivència ciutadana”.

“La presència dels nostres agents en aquesta prestigiosa convenció internacional els ha permés disposar de millors eines per a afrontar els casos relacionats amb la mediació social que se’ls presenten”, destaca el regidor de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament d’Almussafes, Faustino Manzano. “Si volem seguir evolucionant hem de conèixer com afronten aquests temes en altres llocs i aplicar aquelles pautes que ens permetran avançar en la nostra meta de gestionar pacíficament els conflictes”, assegura l’edil.

Durant aquestes tres jornades, els agents assistiren als diferents panells plantejats per l’organització, que inclogueren més de 50 ponències a càrrec d’experts procedents no solament d’Espanya sinó també de Colòmbia, Estats Units, Brasil i Argentina. Durant les mateixes es tractaren qüestions relacionades amb la pau, la prevenció, l’ètica i la comunicació com a forma de contribuir a una millor convivència ciutadana.