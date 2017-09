El QuimeraFest porta a Almussafes més de 12 hores ininterrompudes de música

El festival de grups locals, nacionals i internacionals és la principal novetat del “+ Jove 2017”, que se celebrarà del 22 al 30 de setembre

La II Holi Color, L’Encontre Skate, la Batukada i el Correfocs completen la programació festiva organitzada per la Regidoria de Cultura

Almussafes, 5 de setembre de 2017. Del 22 al 30 de setembre, Almussafes celebrarà el seu “+ Jove”, la iniciativa lúdica dirigida al col•lectiu de joves de la localitat que cada any ofereix diverses activitats i que adapta la seua programació a les inquietuds i demandes dels veïns i veïnes. La principal novetat d’aquesta edició serà el “QuimeraFest”, un festival de música en el qual actuaran un total de 15 grups, entre els quals destaquen Smoking Souls, Assekes, Tesa, Presas del Produkto, Crim o Inèrcia. En l’agenda també s’inclou una batucada, un correfocs, “L’Encontre Skate” i la II Holi Color.

Un total de 15 grups musicals participaran el pròxim dissabte 23 de setembre en el Quimerafest, una trobada artística gratuïta que se celebrarà en la Pista Polivalent d’Almussafes emmarcada en la programació de el “+ Jove 2017”. En ell, els assistents tindran l’oportunitat de gaudir dels temes oferits per bandes locals com Presas del Produkto o Tesa, però també d’altres conjunts arribats no solament de localitats properes sinó, fins i tot, d’altres països. Entre ells destaquen Smoking Souls, Assekes, Inèrcia, Crim, Straightline, Bates Motel o Bacora. També participaran en aquest esdeveniment altres grups com Kinds from the Bowl, Mendra, Violets, Kill the President, Fair Do’s i The Real Mckenzies. Des de les 12 de la vesprada fins a passada la mitjanit, i de forma ininterrompuda, totes aquestes bandes aniran passant per l’escenari instal•lat en la citada zona d’oci del municipi per a delectar al públic amb el millor del seu repertori.

“A mitjan juliol llançàrem la convocatòria per a participar en aquesta iniciativa, amb la qual busquem fomentar la creació musical dels joves de la localitat, i en pocs dies rebérem una gran quantitat de sol•licituds”, explica la regidora de Joventut, Davinia Calatayud. “La nostra intenció és transformar el concert de grups locals que se celebra en el municipi des de fa ja diversos anys en un esdeveniment amb una major repercussió i per aquest motiu enguany hem ampliat el nombre d’actuacions i anem a promocionar el concert sota el nom de ”Quimerafest”, detalla.

Programació

Es tracta de la principal novetat amb la qual arriba aquest “+ Jove”, que torna a proposar a aquest col•lectiu de la població diverses activitats amb les quals gaudir abans d’entrar de ple en el nou curs acadèmic. D’aquesta forma, la programació arrancarà el pròxim divendres 22 de setembre a les 19 hores amb una batucada que començarà en l’esplanada del Centre Cultural i recorrerà els carrers Ausiàs March, Passeig del Parc, Avinguda Paral•lel i el Parc de les Palmeres per a concloure en el mateix punt d’eixida. Aqueixa mateixa nit, a les 22.30 hores, se celebrarà el ja tradicional Correfocs, en el qual “Els Dimonis Enroscats de l’Alcúdia” tornaran a omplir el Parc del Sagrari i els seus voltants de foc i dansa.

L’endemà, a més del Quimerafest, es durà a terme en el Parc Polígon Industrial Joan Carles I, davant de l’IES, “L’Encontre Skate”. Durant la jornada es realitzaran exhibicions i concursos en els quals es lliuraran diversos premis. Els interessats a participar en aquesta iniciativa hauran d’inscriure’s aqueix mateix dia a partir de les 10.30 hores en el mateix lloc. El consistori municipal proporcionarà cadires i taules perquè tots aquells que ho desitgen porten el menjar i el sopar.

Finalment, i vist l’èxit obtingut amb la seua celebració en 2016, el dissabte 30 de setembre se celebrarà la II Holi Color Almussafes. A partir de les 17 hores, es repartiran borses individuals amb pols de colors ‘holi’, perquè els assistents es divertisquen mentre gaudeixen de la discomòbil que s’oferirà durant la vesprada en la Pista Polivalent. L’any passat van assistir a aquesta festa de clausura del “+ Jove” més de 500 joves.