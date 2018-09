Connect on Linked in

El Rácing d’Algemesí critica que no els deixen usar els vestuaris per estar en festes o que molts dissabtes no tenen el camp a la seua disposició per a disputar partits de futbol?

El Ràcing d’Algemesí està tenint alguns problemes

Sembla que el Rácing d’Algemesí critica que no els deixen usar els vestuaris per estar en festes.

I és què membres de la directiva del Rácing d’Algemesí han lamentat que l’Ajuntament no els permeta usar els vestuaris del poliesportiu i s’hagen hagut de suspendre dues trobades de la categoria cadet previstos per a alguna jornada prevista.

Des del club van lamentar la situació i les molèsties que han causat en el seu moment als seus rivals, ja que sembla que no els permeteren l’ús dels vestuaris a partir de dos quarts d’una del migdia.

Per altra banda des del Club es queixen d’una altra cosa i és que asseguren que molts dissabtes que tenen partit i demanen el camp no el tenen a la seua disposició.

Siga el que siga esperem que prompte es resolga.