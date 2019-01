Ratpenats per a controlar la població de mosquits a Cullera

Connect on Linked in

L’ajuntament instal·la caixes-niu per a combatre la proliferació d’este insecte mitjançant depredadors naturals

Cullera troba en els ratpenats un reforç en la seua lluita per a controlar la població de mosquits. El projecte consistix en la instal·lació de caixes-niu o refugis per a la protecció i potenciació de les colònies dels quiròpters.

El projecte, ideat per la Regidoria de Medi Ambient, ha sigut encarregat a la Granja de Bitxos, amb experiència en el control de plagues mitjançant la potenciació de fauna auxiliar.

La presència de depredadors naturals és clau en l’eliminació biològica de mosquits i una manera respectuosa amb el medi ambient de combatre la població de mosquits.

Les ratapinyades ajuden també a controlar algunes plagues agrícoles com per exemple el ‘cucat’ de l’arròs, insecte que ataca la canya de l’arròs arribant a produir grans pèrdues de producció.

El responsable de l’àrea, Hugo Font, considera necessari destacar els beneficis de la biodiversitat en el medi ambient fomentant el control de mosquits amb depredadors naturals que complementen la resta de tractaments que es realitzen.

‘És un mètode respectuós amb l’entorn, que no afecta insectes beneficiosos i no deixa residus. A tindre en compte que cada ratpenat pot arribar a alimentar-se amb entre 600 i 3.000 mosquits en una sola nit. A més, amb les caixes-niu ajudem a protegir esta espècie que es troba en declivi per actuacions humanes com l’ús de plaguicides’.

Caixes-niu

Previ estudi, els refugis s’ha distribuït al llarg del terme municipal, amb preferència en àrees pròximes a les zones de caça dels ratpenats tals com barrancs, marjals, hortes, depuradores i polígons il·luminats en l’extraradi.

Els suports s’han col·locat a una altura mínima de quatre metres, orientats cap a l’est i l’oest per a minimitzar l’impacte de la sobreexposició solar, factor que podria resultar mortal per a estos animals.