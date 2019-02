Raül Roselló valora les dades de l’atur del mes de gener

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Des del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) s’han emés les dades de l’atur del primer mes de gener en la comarca de La Ribera. Roselló, secretari intercomarcal d’UGT PV, ha valorat aquestes dades.

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació ha emés les dades d’ocupació del mes de gener. Solament en La Ribera, en gener, 19200 persones han estat a l’atur, quasi 1000 persones més que en el mes de desembre.

Dades que posen de manifest l’estacionalitat de les campanyes.

Encara que la comparativa anual sí que és positiva, ja que en gener han estat quasi 2000 aturats menys que el mateix mes de 2018, el que suposa una reducció del 8,63%. Els contractes en gener del present any també han augmentat, passant d’uns 11500 a 14300 contractes.

Raül Roselló, secretari intercomarcal de Unió General dels Treballadors del Pais Valencià, considera que l’ocupació actual continua amb una essència precària, ja que solament poc més d’un 6% dels contractes signats són indefinits.

Segons aquest organisme, les campanyes d’agricultura i del turisme són massa curtes, cosa que provoca que l’ocupació vinculada aquests sectors s’acabe prompte.

Roselló recorda que les alternatives demanen donar continuïtat a les activitats turístiques i agroalimentàries, i això, segons el secretari intercomarcal, passa per dedicar inversions a allargar aquestes campanyes amb productes agraris de major valor afegit, així com un suport per part de les institucions al turisme perquè aquest es mantinga.

Per altra banda, des de UGT PV, comenten que cal millorar les condicions de vida de les persones, perquè la recuperació econòmica també siga notòria en els salaris dels treballadors i no sols en els beneficis de les empreses.

Parla de derogar la reforma laboral de 2012, ja que sols ha aconseguit empobrir les condicions laborals i, per tant, també a la població.

Per finalitzar, Roselló parla de potenciar les polítiques actives d’ocupació, sobretot destinades als col·lectius que tenen l’accés més difícil, com els majors de 55 anys, les persones amb diversitat funcional, els joves o les dones.