La reactivació de l’obra pública a Cullera dispara fins als 6 milions d’euros la inversió

L’ajuntament executa el major nombre de projectes de l’última dècada

La reactivació de l’obra pública per part de l’Ajuntament de Cullera ha disparat enguany fins als 6 milions d’euros la inversió en este capítol. Es tracta de la xifra més alta de l’última dècada després que durant l’anterior legislatura, i com a conseqüència de la crisi i la greu situació econòmica municipal, les xifres caigueren en picat.

Açò representa una forta injecció en l’economia local, ja que la major part dels projectes els realitzen i executen empreses de Cullera, la qual cosa a més redunda en la creació de llocs de treball, ha subratllat l’alcalde de la ciutat, Jordi Mayor.

«L’objectiu del govern és doble: d’una banda dissenyar o millorar infraestructures sostenibles necessàries per a la ciutat i, per un altre, crear ocupació. De fet, les empreses de fora que han aconseguit alguna adjudicació després l’han subcontractat a empreses de Cullera pel que la major part dels diners es queda en la ciutat», explica Mayor.

Per a la màxima autoritat local «hem passat d’una situació d’inversió quasi zero i de paralització o desaparició de projectes a una altra en la qual, gràcies a l’ajuda de les Administracions com la Diputació i la Generalitat, així com a la bona gestió dels recursos municipals, podem a cap projectes necessaris i llargament demandats».

Distribució

La principal actuació que en estos moments el consistori manté actives inversions per a la construcció de la nova central de la Policia Local, inversió que ascendix a 776.000 euros. També està ja en marxa la reurbanització del carrer del Riu, amb prop de 600.000 euros d’inversió, mentre que en el Pont de Pedra s’invertixen en estos moments 145.000 euros i seran altres 75.000 euros els que en breu s’executaran.

La previsió d’asfaltat de vies urbanes, l’accés sud a Cullera per la N-332 i de camins rurals s’emporta una bona part, amb un poc més de mig milió d’euros.

El tapat de la séquia del Marenyet, una llarga reivindicació veïnal, i que finalment serà atesa pel consistori cullerenc, ascendix a 364.000 euros.

D’altra banda, la finalització de la piscina municipal compta amb un pressupost de 2 milions d’euros, finançats per la Generalitat Valenciana.

Una altra de les obres ja en marxa és la nova pista d’skate amb la qual es conclourà el Parc Urbà de Sant Antoni (170.000 euros) i el carril bici que unirà l’estació de Renfe amb la platja (125.000 euros).

Ja finalitzat, està part de l’Anell Verd del Primer Coll i el carril bici amb més de 200.000 euros o la tercera fase de la Residència Municipal (195.000 euros).

A totes elles se sumaran unes altres d’ací a poc de temps com ara la restauració del Pont de Ferro (215.000 euros), la millora de l’accessibilitat dels edificis públics (148.000 euros), l’adequació del polígon industrial del carrer Sueca en la seua primera fase (170.000 euros) o els accessos a l’Abric Lambert (147.000 euros).

Nous projectes

De cara a 2019, la inversió seguirà creixent amb noves injeccions. Una de les més emblemàtiques s’ha confirmat amb l’acord dels nous pressupostos de la Generalitat, amb 1,2 milions d’euros que es destinaran a l’emblemàtic projecte de reparació i adequació del dic nord de l’Escollera.