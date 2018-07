Les rebaixes parlen valencià a Sueca

Connect on Linked in

Sueca, 03/07/2018. Amb l’inici de juliol arranca la temporada de rebaixes d’estiu. Un any més, a Sueca, l’Ajuntament aprofita la popularitat d’este període de descomptes per iniciar una campanya per a promoure l’ús del valencià als comerços. Esta ha sigut impulsada des de l’Oficina de Promoció Lingüística de l’Ajuntament de Sueca, que ha repartit cartells i etiquetes en les botigues de la localitat.

Han estat dissenyats, com sempre, en vertical i en horitzontal i porten escrits les paraules “descomptes” i “rebaixes” respectivament. A més, s’han repartit als comerços etiquetes amb els lemes “abans” i “ara” per a assenyalar el preu rebaixat i també, l’anterior. La iniciativa és una campanya conjunta de les oficines de Promoció Lingüística de vint-i-cinc ajuntaments valencians, entre ells el de Sueca, i la Diputació de València.

Tot el material gràfic s’ha elaborat en col·laboració amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny de València (EASD). Enguany el disseny ha estat creat per Luisa Scherer en base al conveni que esta té amb la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València. I es tracta d’un disseny colorit i atractiu per captivar la mirada de tots els clients potencials del comerç de proximitat i per a afavorir l’acostament entre la nostra llengua i els comerciants.

En els cartells apareix el nou eslògan de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana “Sempre teua, la teua llengua”, que pretén fer pensar, generar conversa, visualitzar la llengua i també anima els valencianoparlants a no convertir-se en ‘valencianocallants’ quan ixen al carrer.

A més, en les últimes setmanes, l’Ajuntament ha impulsat una nova convocatòria de subvencions per l’ús del valencià en el teixit empresarial. Els propietaris dels comerços, empreses i indústries han pogut optar a estes per l’ús del valencià en les seues activitats, com són la retolació, la denominació de productes i/o etiquetatge, el material d’embalatge, la documentació administrativa i tècnica, l’edició de guies i catàlegs, la creació de pàgines web, els fullets els cartells publicitaris, que gestiona també l’Oficina de Promoció Lingüística, on podran acudir els comerciants per a rebre informació sobre la pròxima convocatòria de 2019.

Salvador Giménez, el regidor encarregat de l’Oficina de Promoció Lingüística, ha explicat que este tipus de campanya té com a objectiu promoure l’ús del valencià entre els veïns de Sueca i també entre els comerços. Així mateix, té la finalitat de publicitar una de les activitats que es fan des de l’Oficina de Promoció Lingüística, cosa que contribuïx a dignificar i normalitzar l’ús de la nostra llengua.