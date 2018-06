Recepció oficial en l’Ajuntament d’Almussafes als becaris de la Diputació

Connect on Linked in

L’alcalde i la regidora de Cultura han donat la benvinguda als set estudiants seleccionats per a participar este estiu en el programa de pràctiques de la institució provincial

Dilluns que ve 2 de juliol s’incorporaran als seus llocs de treball en els diferents departaments municipals

Almussafes, a 26 de juny de 2018. Dilluns que ve 2 de juliol, l’Ajuntament d’Almussafes inaugurarà una nova edició de “La Dipu Et Beca”, el programa de pràctiques impulsat per la Diputació de València, en col·laboració amb les administracions locals, que proposa als estudiants universitaris i de cicles formatius de grau superior la possibilitat de realitzar durant l’estiu pràctiques remunerades en les administracions locals. Precisament hui dimarts 26 de juny, s’ha celebrat en l’edifici de l’Ajuntament d’Almussafes l’acte de recepció dels set seleccionats per a participar en el projecte. L’alcalde, Toni González, la regidora de Cultura, Teresa Iborra, i els tècnics municipals que exerciran com a tutors dels becaris els han donat la benvinguda oficial.

Un any més, l’Ajuntament d’Almussafes s’ha acollit al programa de pràctiques impulsat per la Diputació de València “La Dipu Et Beca”, amb què la institució provincial, en col·laboració amb les administracions locals, oferix la possibilitat als estudiants universitaris i de formació professional de grau superior d’aplicar els coneixements adquirits durant el curs en distints departaments municipals.

En el cas d’Almussafes, durant el procés d’admissió, que s’ha desenrotllat durant l’últim mes, i en el que s’han tingut en compte aspectes com la nota mitjana, el nivell d’anglés i valencià, la formació complementària o la situació econòmica familiar, s’ha seleccionat a un total de set jóvens, els que hui dimarts 26 de juny a les 12 hores han sigut rebuts pel president de l’executiu, Toni González, i l’edil de Cultura, Teresa Iborra, en la sala de plens de la casa consistorial.

Durant l’acte, a què també han assistit els tècnics municipals que exerciran com a tutors durant el seu període de pràctiques, el primer edil els ha donat la benvinguda a l’Ajuntament i els ha animat a aprofitar estos dos mesos per a conéixer de prop com funciona la institució. “Probablement siga la primera vegada que poden aplicar tot el que s’ha aprés en les aules i a més es tracta d’una magnífica oportunitat perquè descobrisquen el seu propi talent i ho posen a disposició de les necessitats concretes la seua localitat”, destaca González.

Sara Romaguera Aguado s’incorporarà a l’Àrea d’Esports, Cultura i Joventut; Borja Salom Santamaría treballarà en l’Arxiu Municipal; María Sanz Gil serà la responsable del Servici de Bibliopiscina; Raquel Esbri Galcera treballarà en l’Àrea de Secretaria; Ana Lerma Gil s’incorporarà a l’Àrea de desenrotllament local; Josep Ros Rodrigo se sumarà a la d’Urbanisme, i finalment, Jordà Ribas Camarasa treballarà en Cultura i Festes. Tots ells començaran la seua estada en l’Ajuntament dilluns que ve 2 de juliol exercint labors relacionades amb els seus respectius estudis i percebent per 20 hores setmanals una bossa d’ajuda de 500 euros bruts mensuals.

Com en les anteriors convocatòries, el 20% del cost total del programa ho assumix l’Ajuntament, mentres que el 80% restant va a càrrec de la Diputació de València, promotora de la iniciativa, que amb esta aconseguix la seua desena edició des que es va posar en marxa a l’estiu de 2009.