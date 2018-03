El reciclatge d’envasos i cartó s’incrementa un 5,17% en Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La regidora de Gestió Urbanística analitza les últimes xifres relacionades amb el reciclatge a la ciutat.

Els alzirenys són cada vegada més conscients amb el reciclatge, així s’extrau del balanç realitzat per la regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira. Un balanç que ha servit per conéixer quin és el comportament dels alzirenys i alzirenyes en el reciclatge d’envasos, paper i cartó, i també de residus urbans.

Amb la informació arreplegada per l’empresa adjudicatària es pot observar que pel que fa al reciclatge de paper i cartó, hi ha un augment del 5.17%. L’Any 2016 s’arreplegaren 540. 300kg respecte als 568.200kg de 2017. És a dir, 28. 000kg més en el reciclatge de paper i cartó en l’últim any. Pel que fa a les envasos lleugers l’augment és del 6,88%

També, des de la regidoria de Serveis Públics es mostren satisfets amb l’acollida que ha tingut la campanya del contenidor marró per al reciclatge de la matèria orgànica.

Des de la regidoria de Gestió Urbanística han informat que es continuarà treballant en les campanyes de conscienciació per facilitar que el reciclatge als veïns i veïnes d’Alzira.

Pascual insisteix en els beneficis medi ambientals del reciclatge però també en l’estalvi que aquesta pràctica té per a les nostres butxaques.