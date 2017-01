RECICLEM AL CEIP FEDERICO GARCÍA SANCHIZ

Un curs més l’alumnat, famílies i professorat del Ceip Federico García Sanchiz es fiquen les piles potenciant el reciclatge.

Des del projecte d’EcoEscola es fomenta el reciclatge i desenvolupa el projecte anomenat “Reciclator”.

Aquest projecte té l’objectiu de fomentar el reciclatge de piles i tapons de plàstic. Cada classe té un dipòsit diferent per a cadascun dels elements (degudament senyalitzat).

Quant el professorat observa que un dels dipòsits de classe està ple, el buida al dipòsit general del centre acompanyat per l’alumnat o enviant als encarregats medi ambientals de la classe (segons l’edat), situat en consergeria, i posteriorment pega a l’expositor de “Reciclator” la imatge (pila o tapó).

Al finalitzar el curs la direcció del centre, acompanyat del nostre personatge escolar “Fede Reciclator” fa entrega a cada classe d’un diploma per la seua contribució a la millora del medi ambient.

El contenidor de piles és arreplegat per l’empresa contractada per l’ajuntament d’Alzira per al reciclatge i els tapons son arreplegats setmanalment per la mare d’un xiquet afectat per una infermetat que necessitat canviar-los per una cadira de rodes.