“Reconeixement de la Cultura 2019” ha sigut el premi que el Diputat de Cultura va entregar al Museu de Rajoleria de Paiporta pel seu treball al llarg dels anys

A l’acte van estar presents l’alcaldessa del municipi, Isabel Martín, el Diputat de Cultura, Xavier Rius, el Director del Museu d’Etnologia de València, Francesc Tamarit i Eva Sanz, directora del Museu premiat, entre altres

El Museu de la Rajoleria de Paiporta és un bon exemple de museu local dinamitzador social i cultural, és per això, que el Diputat de Cultura Xavier Rius li va lliurar un premi al “Reconeixement de la Cultura 2019”.

L’acte també va comptar amb la presència del director del Museu d’Etnologia Valencià, Francesc Tamarit.

Isabel Martín, alcaldessa del municipi, va ser l’encarregada d’arreplegar el premi i a més, va reconéixer públicament l’esforç que el Museu i els treballadors d’aquest han realitzat al llarg dels anys per ser mereixedors del premi.

La gala va ser especial i sentimental tant com per a les autoritats com per als veïns i les veïnes de Paiporta. A l’acabar l’acte, tots els presents gaudiren de l’actuació musical del grup Borriana Big Band.