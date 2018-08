Rècord de participants en la 14a edició del Concurs del Mantó de Manila d’Alginet

Connect on Linked in

La C.E.A. repartix 603 dorsals en una nit en què la moda i la festa són les protagonistes

El divendres 24 d’agost tornava a repetir-se a Alginet l’èxit de convocatòria que, de forma ininterrompuda durant 14 edicions, es succeïx en esta localitat de la Ribera Alta. El Concurs de Mantons de Manila planteja any rere any un verdader passarel·la al so del pasdoble en la Plaça de la Constitució.

Una jornada plena d’actes organitzats del matí a la nit per la Cooperativa Elèctrica d’Alginet (CEA) , que culminava amb la vetlada del ball del mantó, conduïda per la parella de periodistes i presentadors Laura Gran i Ferran Cano com a mestres de cerimònies, junt amb la coordinació de Josep Lozano, per a posar passador a un sopar popular en ambient festiu, en la que este vestit tan popular com internacional prenia el protagonisme amb el ritme dels pasdobles interpretats per la Xaranga Caramel.

Per a donar compte d’estes filigranes tèxtils, un jurat experimentat format per l’artista italià Claudio Zirotti, el president del Gremi de Sastres i Modistes de la CV Fran Tochena, la dissenyadora de complements María Rosa Fenollar, la blogger/instagramer Judith Mes, els autors de ‘Vestirse amb un cuadro’ Javier Marco i Pablo Martínez, junt amb els indumentaristas i assessors Álvaro i Alejandro Moliner.

Tradició i modernitat es van unir en els 603 mantons concursants que van desfilar per davant del jurat i els premis dels quals van ser a recaure en Pilar Arcs, d’Alginet, al millor Mantó Actual. Pilar Simó, d’Alginet, al millor Mantó Antic. I finalment, Sandra Aguado, també de la localitat, al millor Mantó de la Revetla.

Autèntiques joies centenàries gràcies a esta iniciativa empresa per la Cooperativa Elèctrica d’Alginet, empresa molt significativa en el desenrotllament del municipi, que amb este motiu repartix premis i sorteja viatges entre les parelles participants, i on el seu president, Salvador Escutia, culmina unes jornades de festa i activitats lúdiques i culturals per a gaudi dels seus veïns i multitud de visitants que acudixen en la segona quinzena d’agost.

Una edició molt participativa que ha suposat una espectacular exhibició d’estes enamores vintage mesclades amb les peces actuals més exquisides, que amb la trajectòria portada durant tots estos anys, es llança a preparar per a la 15 edició en 2018 un nou esdeveniment sens dubte més singular i colorista, indispensable per als amics de la Revetla del Mantó de Manila d’Alginet.