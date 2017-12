Redondo Vidrieras guanya el Concurs d’Aparadors de Nadal a Sueca amb un muntatge de més de 3.000 kg de vidre

Sueca, 15/12/2017.Redondo Vidrieras recupera el primer premi del Concurs d’Aparadors de la Campanya de Nadal de Sueca, una iniciativa organitzada per l’Ajuntament de Sueca i l’Associació de Serveis i Comerços, Arrima’t. L’establiment, que ha aconseguit fer-se amb algun dels tres primers premis o accéssits en repetides ocasions en les edicions més recents, ha aconseguit coronar-se també en esta edició del certamen local, amb un muntatge amb més de 3.000 kg de vidre. Este dijous, 14 de desembre, s’ha fet públic el veredicte del jurat al saló de plens de l’Ajuntament de Sueca.

Un arbre de Nadal, construït amb més de 1.500 peces de vidre, constitueix l’element principal de l’aparador guanyador, premiat amb 1.000 euros i inspirat en un bosc de fantasia a l’hivern. Segons explica Hilari Redondo, en representació de Redondo Vidrieras, el muntatge ha costat més de dos setmanes.

El segon i tercer premi han recaigut en Jovian, Marcs i Pergamins i Flors Xúquer, respectivament. El segon finalista ha estat guardonat amb 500 euros i el tercer, amb 300. Pel que fa als accéssits, Martínez Modesto Fotógrafos, Óptica Manafé i Bon Dormir, han estat reconeguts enguany amb estes mencions especial valorades en 200, 150 i 100 euros respectivament.

En esta edició el jurat, que ha valorat l’originalitat, el disseny, la il·luminació i el color i l’ús dels productes propis en les propostes presentades, ha estat format per Júlia Martínez, llicenciada en Belles Arts; Fermín Rubio, fotògraf; Maria José Fos, experta en il·luminació i Noelia Lledó, experta en publicitat i màrqueting.

Un total de tretze comerços han participat en esta nova convocatòria del certamen. En esta nova edició s’han disputat els premis els comerços Bon dormir (Camí Dos Pontets, 14), Colours mobiliari juvenil (c/ Sant Cristòfol, 14), Drogueria – Perfumeria Roy (c/ Roís de Corella, 22), Flors Xúquer (Av. Vila i Honor de Corbera, 27), Identité (Placeta de Rosanes, 7), Jovian, marcs i pergamins (Vila i Honor de Corbera, 38), Martínez Modesto Fotógrafos (c/ Sequial, 73), Monmamà (c/Sequial, 59), Òptica Manafé (c/ Mare de Déu, 31 -baix), Optique Andrey Lahuec (c/ Mare de Déu, 32), Perruqueria Mar Estilisme (c/ Cullera, 7), Redondo Vidrieras SL (Av. D’Espanya, 43) i Salasons&Xarcu (c/ Sant Josep, 55).

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, i el regidor de Comerç, Pau Roselló, van presidir l’acte davant la presència expectant de tots els participants en el certamen.