Redondo Vidrieras, millor aparador de la Ribera

L’establiment de Sueca ha guanyat el Concurs d’Aparadors que organitza FEDALCIS entre comerços de la Ribera Alta i Baixa

Sueca, 09/01/2018.Redondo Vidrieras ha guanyat el 5é Concurs d’Aparadors que organitza FEDALCIS (Federació d’Agrupacions Locals de Comerç, Indústria i Serveis de la Ribera Alta i Baixa). Este reconeixement comarcal es disputa entre els guanyadors dels municipis participants. En este cas, l’establiment suecà representava al municipi en haver guanyat el primer premi al certamen de Nadal que organitza l’Ajuntament de Sueca junt amb l’associació local de Serveis i Comerços Arrima’t.

Enguany s’han presentat huit associacions de comerç comarcal, en representació de les associacions comercials d’Alginet, Almussafes, Algemesí, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Cullera i Sueca.

Els membres del jurat del certamen van visitar tots els aparadors que entraren a concurs. Per a fer les seues valoracions han tingut en compte criteris d’il·luminació, disposició del producte, creativitat i originalitat.

El president i vicepresident de FEDALCIS, Gregorio Ibáñez i Tony Landete, respectivament, han lliurat als propietaris de Redondo Vidrieras el distintiu que acredita al comerç com a guanyador del millor aparador a nivell comarcal. Ibáñez ha apuntat que amb iniciatives com este concurs intenten “unir sinèrgies i que les riberes estiguen unides i es donen a conéixer”.

De les cinc edicions que ve realitzant-se el concurs, la capital de la Ribera Baixa l’ha guanyat en tres ocasions, dos d’elles, Redondo. “Des d’Arrima’t és un orgull que Sueca guanye per tercera vegada”, ha expressat Landete, com a president de l’associació de comerç local. En este mateix sentit s’ha manifestat el regidor de Comerç, Pau Roselló, qui alhora, ha encoratjat als comerciants a seguir treballant units per donar visibilitat als seus productes.