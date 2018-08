El 98% de les obres del Parc Central estaran acabades a mitjan setembre

Connect on Linked in

El regidor de Desenvolupament Urbà ha assegurat que els treballs es desenvolupen correctament i ha anunciat una nova licitació per acabar l’enjardinament

Les obres del Parc Central «es desenvolupen correctament». El 98% dels treballs de la seua execució estaran realitzats a mitjan setembre, segons el termini concedit a instàncies de l’empresa adjudicatària que, segons ha explicat hui el regidor delegat de Desenvolupament Urbà, Vicent Sarrriá, ha manifestat que no li interessa finalitzar este enjardinament.

La Societat Parc Central farà una nova licitació per dur a terme les obres d’unes parcel·les situades al costat del pas elevat de Giorgeta i recentment desocupades per un concessionari de vehicles. «Esta part del Parc Central era impossible que estiguera acabada a temps, per causes alienes. De fet, fins que l’Ajuntament ha pres possessió d’este sòl no es podia intervenir en este espai. Amb els retards hi ha hagut un desacord amb el cost», ha manifestat el regidor, que ha recordat el compromís municipal que la resta de l’obra conclourà sobre el dia15 de setembre.

«Entre que acaba l’obra i l’Ajuntament la recepciona, han d’informar tots els servicis municipals afectats (enllumenat, jardins, el cicle, urbanisme…). Estos informes s’estan fent ja, però necessiten correccions, matisos, etc. Fins que tot això no estigui complet, l’Ajuntament no pot recepcionar l’obra i no ho pot obrir-se al públic. Per això ens resistim a donar una data concreta d’obertura, perquè estem pendents que els servicis informen de si tot està correcte», ha concretat Sarrià.

L’edil ha desmentit «declaracions falses» que parlen de «mala gestió» i ha aclarit: «No portem quatre anys de gestió, són tres, i el que va deixar l’anterior equip de govern va ser una obra en la qual ni tan sols hi havia disponibilitat dels terrenys, sense reparcel·lació i amb okupes il·legals». De fet, ha afegit, «vam haver de compatibilitzar durant mesos l’obra amb la descontaminació de sòls, cosa que tampoc es va fer».

«Calcule que en un mes, una vegada acabada l’obra, podrem tenir tots els informes i posar en servici el Parc Central», ha conclòs el regidor, que ha recordat que esta obra ha durat anys, «i s’ha vist afectada per moltes incidències i això comporta discrepàncies amb les empreses en els costos i en els terminis».