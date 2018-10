El Regidor de medi ambient de l’Ajuntament d’Alzira fa una valoració de les tasques de neteja realitzades a l’estiu entorn al Xúquer.

Connect on Linked in

Alzira compta amb un riu Xúquer més net gràcies a les intervencions que s’estan fent des de la regidoria de medi ambient.

El Riu Xúquer està més net gràcies a la regidoria de medi ambient d’Alzira.

Segons Carreres per a dur a terme esta neteja ha intervingut tot el que ha pogut.

Esta maquinària ha permés desfer tot el ris oma. Ha sigut el més efectiu fins el moment.

Segons Carreres començaren a principi de la legislatura en recursos propis de l’Ajuntament.

Fa uns dies Xúquer viu denunciava que el cabdal era molt baixet

Si no fora per estes intervencions el Riu Xúquer no estaria tan cuidat al seu pas per Alzira.