La Regidoria de Benestar social de Turís organitza la XXIII Setmana de la Tercera Edat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Amb la frase de l’intèrpret francès dels anys 30 Maurice Chevalier ‘No deixes de riure perquè et fas major. Et fas major perquè deixes de riure’ com a lema, la Regidoria de Benestar social de l’Ajuntament de Turís, amb la col·laboració de l’Associació de Jubilats i Pensionistes “El Castellet”, ha organitzat del 10 al 16 de novembre la XXIII Setmana de la Tercera Edat.

Durant estos dies es realitzaran diverses activitats lúdiques com esmorzars, volta a peu o la projecció d’una pel·lícula perquè els destinataris d’estes activitats es divertisquen d’una manera activa. A més, estes jornades es completen amb els actes del programa de sensibilització de l’alzheimer que s’han desenvolupat al llarg de dos mesos i que conclouen el 12 de desembre amb una xarrada a les 17:00h al saló de plens del consistori.

D’altra banda, el 16 de novembre tindrà lloc el dinar de germanor en homenatge als majors on s’obsequiarà a tots els participants i s’entregaran els trofeus dels diferents campionats que s’han jugats en les darreres setmanes. La informació més detallada sobre els actes i els horaris es poden consultar a la web del municipi o xarxes socials com facebook.