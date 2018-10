La Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient recomana fer tractaments preventius davant la plaga de processionària

Connect on Linked in

Davant de la possibilitat que en els últims anys haja detectat a la seua propietat la presència de bosses de processionària (Thaumetopoea pityocampa), a partir d’este mes d’octubre s’aconsella, en les parcel·les, iniciar les actuacions preventives per a evitar la proliferació d’erugues i les processons durant la següent primavera.

La presència d’este insecte en l’entorn pròxim als habitatges suposa un greu perill per a les persones i els animals domèstics degut als pèls urticants que es desprenen i floten en l’aire, fet que provoca irritació en l’orella, el nas i la gola, així com intenses reaccions al·lèrgiques.

Per tot això, es recomana consultar amb les empreses del municipi especialitzades en el tractament i control d’estes plagues per a una major seguretat i correcta eliminació. Així, es podrà assessorar sobre els tractaments menys nocius i més eficaços per al medi ambient. Este període és una època convenient per a això.