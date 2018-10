La Regidoria d’Agricultura neteja els camins rurals que donen accés al cementeri

Print This Post

La Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alzira que dirigix Pep Carreres està netejant els camins rurals que donen accés al cementeri municipal, en preparació de la festivitat de Tots Sants. A continuació abordarà la neteja del camí del barranc de la Casella, de la Murta, del Ràfol i la carretera de Cabanyes.

Respecte a les queixes per la retirada de residus en barrancs, Pep Carreres vol recordar: “La competència és de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, responsable primera i última d’això, sense perjuí que l’Ajuntament d’Alzira destina anualment part dels seus recursos humans i materials per a atendre, en la mesura de les seues possibilitats, la retirada de residus en determinats trams de llits fluvials públics que pot assumir”.

L’Ajuntament d’Alzira és dels escassos Ajuntaments que assumix esta competència per a pal·liar l’absència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, tot i que periòdicament li reclama que assumisca les seues obligacions.

Carreres també manifesta al respecte: “Voler que l’Ajuntament d’Alzira siga responsable del manteniment de llits fluvials públics per incompareixença de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és com voler que l’Ajuntament d’Alzira siga responsable de l’estat de les carreteres comarcals o autonòmiques, del Canal Xúquer-Túria, o de la Séquia Reial del Xúquer i, per tant, és voler desinformar la població”.