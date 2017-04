Relleu en la direcció de l’Espai Joan Fuster

Salvador Ortells Miralles pren el relleu a Francesc Pérez Moragón al capdavant de la instal·lació cultural

L’exdirector és nomenat president d’honor i recuperarà les funcions d’assessor extraordinari del projecte

Sueca, 27/04/2017.Salvador Ortells, qui ha estat fins ara al capdavant de l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster, serà l’encarregat de dirigir a partir d’ara l’espai cultural que alberga la casa on va viure l’autor de Sueca i també l’annexa, la Casa Pascual Fos.

Ortells substituirà en el càrrec a Francesc Pérez Moragón, qui ha estat en els darrers anys al capdavant del projecte i deixa ara el seu càrrec al no poder compaginar les seues tasques amb la major dedicació que exigeix la instal·lació, després de la recent inauguració del Museu Joan Fuster, el passat mes de gener.

L’expert en la figura i obra de Fuster, va estar a l’ombra del projecte, mentre es gestava, en qualitat d’assessor, fins que va ser nomenat director de l’espai, en el 2015. Ara, el consistori ha decidit nomenar-lo president d’honor i, en esta nova etapa, recuperarà les funcions que complia abans, com a assessor extraordinari.

Este dimecres, 26 d’abril, s’ha formalitzat el canvi en la direcció del conjunt cultural. L’acte va estar presidit per l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit i el regidor de Cultura, Vicent Baldoví.

La designació del suecà, com a nou cap del complex cultural, i el nomenament de l’anterior director, com a president d’honor, van ser aprovades per unanimitat per la corporació municipal en l’últim ple ordinari d’abril. El nou director executiu coordinava fins ara l’Aula Didàctica mitjançant una comissió de serveis de la Generalitat Valenciana.

El nou director, que ha fet al·lusió al treball realitzat pels seus antecessors, Victor Gómez Labrado, Joan Antoni Carrasquer i el mateix Francesc Pérez Moragón, en reconeixement a la tasca realitzada en els darrers anys, ha assenyalat que el seu projecte, llevat d’alguns aspectes innovadors, és continuista i que en ell l’assessorament de Moragón hi serà imprescindible. Un dels principals objectius d’este projecte serà, segons ha subratllat, trascendir l’àmbit local pel que fa a la projecció de la instal·lació cultural. “Entenem que esta és la millor manera de respectar l’esperit fusterià d’ascendència cultural sobre tot el País Valencià. Volem fer que arribe gent de diferents pobles, amb tot el que això significa no només a nivell cultural, literari i de projecció de l’Espai, sinó també a nivell turístic” ha afegit.

El seu antecessor ha assegurat que amb la designació d’un nou director acaba un període important per ell, tot i que es va mostrar plenament predisposat a seguir col·laborant en esta nova etapa. “Salvador ha treballat intensament en este projecte. He seguit la seua trajectòria de prop, ha estat un col·laborador excel·lent fins i ara i no tinc dubte que també hi serà un gran director” ha apuntat l’expert en Fuster. “L’actual situació del Museu exigeix una implicació major que jo no podia assumir” ha conclòs i ha aprofitat l’ocasió per fer palés el seu agraïment al govern suecà pel títol honorífic que se li ha assignat.

“Estem molt satisfets del funcionament d’este centre. Ja han passat més de 1000 persones pel Museu, un espai que dóna a conéixer l’obra i la figura de l’escriptor de Sueca i també el nom del nostre poble per tot arreu i a tots aquells que ens visiten. Això ha estat possible pel llarg i continuat esforç de l’Ajuntament de Sueca, però també per la tasca de tot l’equip que està i ha estat al capdavant de la instal·lació” ha apuntat el titular de Cultura, Vicent Baldoví, qui ha emmarcat este relleu en el càrrec en la més “absoluta normalitat” i ha afirmat que el perfil del nou director és idoni també per estar-ne al front del projecte.

Ortells és un estudiós i apassionat de la vida de l’intel·lectual suecà. La seua experiència ve avalada també per un currículum extens especialitzat en el camp de l’educació, la lingüística i la literatura. Diplomat en magisteri i llicenciat en Filologia Catalana, Ortells ha estat en els últims anys mestre i director del CEIP Mareny de Barraquetes. El nou director va orientar la seua especialitat en el màster d’assessorament lingüístic cap a la figura de Fuster i recentment ha lliurat la seua tesi sobre la poesia de l’autor de “Nosaltres els valencians”.