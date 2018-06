Remodelat el carril bici al seu pas per l’Avinguda Verge del Cap a Burjassot

Print This Post

Ha sigut una demanda de les i els veïns de la zona i dels usuaris que cada dia i, especialment els caps de setmana, passen el seu temps d’oci en el Parc de la Granja. I, és que, el carril bici que discorre per l’Avinguda de la Verge del Cap arribava a una de les portes del citat parc i suposava un inconvenient tant per a vianants com para ciclistes.

Després d’arreplegar aquestes demandes i després de reunir-se amb els tècnics municipals per a veure què canvis es podien realitzar, intentant que tant vianants com a ciclistes isqueren beneficiats i la seguretat de tots dos estiguera garantida, l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, acompanyat del Regidor de Policia i Seguretat Ciutadana, Manuel Pérez *Menero, han pogut comprovar in situ el canvi que ha donat la zona.