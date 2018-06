Remontada del Ribarroja CF davant la UD Castellonense

Connect on Linked in

Amb el 3-2 de la victòria els d’Alejandro San Isidro aconsegueixen classificar-se en la segona i última eliminatòria.

El Ribarroja Club de Futbol va guanyar el passat dissabte davant la Unió Esportiva Castellonense en un encontre en el qual es van adelantar els de la Ribera Alta prop del descans.

Tot i que el castellonense va guanyar 0-1 en l’anada, en la tornada han guanyat els del Ribarroja per 3 gols a 2.

Per part del Castellonense, els gols foren marcats en el minut 37 per Manolo Martín i en el minut 76 per Domenech. Per part del

Ribarroja, el primer gol va aplegar al minut 48 per part de Nacho Lozano, qui va tornar a marcar en el minut 50. El tercer gol va aplegar sobre el minut 64 per part de Jonás.

Amb aquesta victoria els d’Alejandro San Isidro aconsegueixen classificar-se en la segona i última eliminatòria on s’enfrontaran al vilamarxant, jugant l’anada en casa, mentre que els de Abel Buades s’han quedat a un gol de pasar i acaben la temporada.