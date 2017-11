Representants dels patrimonis de la humanitat de tot el món es donaran cita a la nostra ciutat i veuran en directe la Festa de la Mare de Déu de la Salut

Algemesí pren el relleu de Pequín com a capital mundial dels patrimonis de la humanitat

A finals de novembre s’ha celebrat a la capital de la Xina l’assemblea anual de l’ICCN, l’organisme internacional que agrupa les ciutats Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

Una delegació institucional algemesinenca s’ha traslladat per a rebre el relleu organitzatiu d’aquest esdeveniment i per a promocionar la Festa de la Mare de Déu de la Salut, reconeguda per la UNESCO, en el 8th ICCN Workshop. Algemesí serà la seu de la pròxima edició del Workshop ICCN en 2018

L’alcaldessa Marta Trenzano; el regidor de Cultura, Pere Blanco, i el director del Museu de la Festa, Julio Blasco, han estat acompanyats pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, per a participar en la cimera que s’ha celebrat enguany a Pequín i arreplegar el testimoni per a convertir-se en seu de la pròxima edició. InterCity Intangible Cultural Cooperation (ICCN) és una organització internacional acreditada per la UNESCO per a salvaguardar el patrimoni immaterial i el desenvolupament local sostenible.

L’assemblea internacional tindrà lloc a la nostra ciutat del 6 al 8 de setembre de 2018, tot coincidint amb les Festes de la Mare de Déu de la Salut, el que suposarà que representants dels patrimonis de la humanitat de tot el món veuran les processons en directe.

L’Agència Valenciana de Turisme, a través del secretari autonòmic, Francesc Colomer, ha confirmat la implicació de la Generalitat a donar suport a l’Ajuntament d’Algemesí perquè el congrés internacional siga un èxit, i que la difusió de la Festa de la Mare de Déu de la Salut l’any 2018 traspasse totes les fronteres.

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, ha assenyalat que l’organització de la reunió del màxim organisme internacional dels patrimonis de la humanitat «suposa tot un repte organitzatiu, però també una oportunitat única de mostrar les nostres festes a escala nacional i internacional». Respecte al suport de la Generalitat, ha destacat que «la col•laboració de l’Agència Valenciana de Turisme serà fonamental per a portar a terme l’assemblea i per a potenciar la imatge de les nostres festes més emblemàtiques».

En el marc d’esta trobada internacional l’Ajuntament ha acordat que el Museu de la Festa participe en una sèrie d’exposicions conjuntes amb Corea, Filipines i Vietnam.

El dimarts 28 de novembre es commemora el sisè aniversari de la declaració de la Festa d’Algemesí com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.