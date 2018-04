El ‘Repte Solidari’ contra el càncer ha fet parada en l’Alcúdia i ha finalitzat a Almussafes amb una gran festa

Aquest repte ha recorregut 17 municipis valencians.

El ‘Repte Solidari’ contra el càncer, després de passar per diferents municipis valencians com La Pobla Llarga, Carcaixent i Alzira, va fer parada també a l’Alcúdia.

Després d’aquesta parada, els 44 participants seguiren el recorregut. Els últims quilòmetres fins a aplegar a la meta, situada al Parc Central d’Almussafes, on centenars de persones els reberen així.

Emoció i sentiments a flor de pell.

Els veïns i veïnes d’Almussafes prepararen diverses activitats per a rebre als participants en la meta final amb una gran festa.

Aquest repte està ideat per a fomentar la informació i prevenció del càncer per totes les poblacions per les quals ha transcorregut l’esdeveniment.

La iniciativa, impulsada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer, es realitza cada any des de 2011 i en la qual més de 130 corredors aficionats han recorregut ja 800 quilòmetres per tal de demostrar que és possible guanyar la batalla a aquesta malaltia.