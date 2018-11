Rescaten un conductor que es va precipitar a una séquia amb el seu cotxe a Cullera

Connect on Linked in

La Policia Local advertix que circular per camins secundaris en l’estat actual és perillós i té conseqüències

La Policia Local de Cullera ha rescatat esta matinada un conductor que s’ha precipitat amb el seu vehicle a una séquia en la zona del Marenyet. Els fets han succeït sobre les 2.30 hores després de rebre una telefonada del mateix afectat qui, afortunadament, no ha patit cap dany personal.

Pel que sembla, el vehicle caigué dins la séquia en un camí que estava pràcticament inundat. Tot sembla indicar que este fet podria haver-li induït a confondre’s, ja que la mancança de llum i l’aigua desbordada feien complicat distingir entre el límit del camí i la canalització.

El rescat es va produir no sense dificultat i es va haver de requerir el servei d’una grua per a poder traure el vehicle, que corria perill de caure completament dins de la séquia.

Des de la Policia Local de Cullera han reiterat el seu advertiment que circular pels camins rurals en les circumstàncies actuals en les quals molts estan enaiguats posa en risc la seguretat vial i la vida dels conductors.

Per açò, el Cos policial cullerenc demana que s’eviten estos vials de la xarxa secundària, especialment en les hores en les quals no hi ha llum, per a evitar incidents com el de hui.