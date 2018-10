La residència ‘La Vila’ d’Almussafes programa una jornada amb activitats per als seus usuaris

Print This Post

La iniciativa s’emmarca dins del XL Homenatge als Majors que s’està desenvolupant en la localitat des de dilluns passat

La benvinguda comptarà amb la presència de la corporació municipal i del jugador professional de pilota valenciana ‘Puchol II’

Aquest dissabte 27 d’octubre, la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ d’Almussafes celebrarà una jornada de convivència titulada ‘Els nostres majors i la seua comunitat’, amb la qual els seus responsables volen acostar a la ciutadania la vida en la infraestructura. Al llarg del dia s’aniran succeint diferents activitats, com la xarrada que oferirà el jugador professional de pilota valenciana ‘Puchol II’, el taller intergeneracional o la desfilada de moros a càrrec de la comparsa ‘Alí ben Bufat’. L’alcalde d’Almussafes, la regidora dels Majors, Paqui Oliver, i diferents membres de la corporació municipal participaran tant en la benvinguda com en l’acte d’homenatge de l’Ajuntament de la població a les persones usuàries que compleixen 90 anys.

Un any més, la Residència i Centre de Dia ‘La Vila’ d’Almussafes s’uneix als actes programats per l’Ajuntament de la localitat en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes per a celebrar l’Homenatge als Majors, que aquest 2018 aconsegueix la seua quarantena edició.

Per a açò, la infraestructura acollirà durant el pròxim dissabte 27 d’octubre una jornada lúdica titulada ‘Els nostres majors i la seua comunitat’, amb la qual els responsables d’aquest servei busquen acostar a la ciutadania la vida en el centre i brindar a les persones usuàries un dia de convivència amb diverses iniciatives culturals i d’oci.

La jornada arrancarà a les 10.30 hores amb la inauguració i benvinguda a les persones assistents, un acte que comptarà amb la presència de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, la regidora dels Majors, Paqui Oliver, la directora de ‘La Vila’, Julia Grau Ballester, diferents autoritats del municipi i també del jugador professional de pilota valenciana ‘Puchol II’, qui oferirà a partir de les 11.15 hores una xarrada en la qual parlarà de la història i el present d’aquesta disciplina esportiva.

“Per a l’equip de govern aquesta és una de les activitats més especials de tota la setmana perquè en ella es fa més evident el contacte del col·lectiu de majors amb la ciutadania i també perquè els usuaris i les usuàries de la infraestructura es converteixen en protagonistes. Veure’ls gaudir d’aqueixa forma és molt gratificant”, explica l’edil.

Prèviament, a les 10.45 hores, es durà a terme un homenatge de l’Ajuntament d’Almussafes a les persones usuàries del centre que compleixen durant aquest 2018 el seu norantè aniversari. “Tota una vida dedicada a la família, als seus treballs i al seu entorn bé mereix un xicotet però sentit reconeixement. Els devem molt als nostres majors i aquesta és la nostra forma d’agrair-li-ho”, ressalta Oliver.

Després d’aquest homenatge, a les 11.40 hores, començarà un taller d’activitat física intergeneracional dirigit pel propi ‘Puchol II’, que és llicenciat en Activitat Física i l’Esport, en el qual participaran els joves del centre Juniors M.D. de la població i el Club de Pilota Valenciana d’Almussafes al costat de les persones usuàries.

Posteriorment es durà a terme un dinar de celebració en la terrassa del recinte i a les 16 hores la comparsa ‘Alí ben Bufat’ portarà a terme una desfilada de moros. Per a concloure la jornada, la comparsa oferirà un berenar.