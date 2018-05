Restaurada la connexió de la senda del riu Magre al seu pas per L’Alcúdia

Connect on Linked in

L’Ajuntament de l’Alcúdia, a través de la seua regidoria de Medi Ambient, ha realitzat una actuació per connectar de manera integral la senda del riu Magre al seu pas per l’Alcúdia.

Els que gaudeixen dels paisatges del Magre, hauran pogut comprovar com en arribar al pont d’eixida de l’Alcúdia era impossible continuar la senda perquè la vegetació, principalment canyes, taponava la senda. Calia eixir per la zona industrial, creuar el pont per una redona i pegant un rodeig, d’uns 200 metres, tornar a enganxar la senda fins arribar al camí del Teular per tornar a l’Alcúdia.

Ara amb aquesta actuació ja es podran recórrer els 2,4 km de riu del nostre terme, gaudint dels paisatges d’aigua es pot comprovar en les fotos. Els participants en la Ruta pel Magre que tindrà lloc aquest dissabte 19 de maig de gaudir dels paratges del Magre i de la senda amb la connexió restaurada.

D’igual manera l’Ajuntament de l’Alcúdia començarà aquesta mateixa setmana una obra de millora de les zones d’oci del riu Magre, amb una inversió de 42.000 euros, que servirà per a posar en valor els paisatges d’aigua. Igualment es té pendent una segona actuació de 50.000 euros de restauració de la senda del Magre amb diverses intervencions, al llarg de la senda del riu.

En definitiva, no deixeu de visitar i passejar pel nostre riu Magre.