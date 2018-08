Les restes de l’últim alcalde republicà de Carlet podrien estar en la fossa 122 del cementeri de Paterna.

Connect on Linked in

El cementeri de Paterna ha acollit hui l’obertura de la fossa 122, El pròxim dilluns una fossa que en este cas gestiona l’Ajuntament de Tavernes, on s’esperen trobar els cossos de quatre veïns represaliats de Carlet.: Vicente Donate Moreno, comerciant de 36 anys, Vicente Monzó Garcia, llaurador de 45 anys, Vicente Arbona Aparici, llaurador de 42 anys i Francisco Navasquillo Martínez, l’últim alcalde republicà de Carlet, tots ells executats el 1939. A la fossa s’esperen trobar les restes d’un centenar de represaliats, la major part de Tavernes però també d’altres poblacions de la comarca, com Villanueva de Castelló. Es tracta de víctimes de dos dies d’afusellaments l’any 1939, 50 del 30 de novembre del 1939 i 50 del 9 de desembre del mateix any.

A l’acte d’inici d’obertura d’esta nova fossa han assistit familiars de les persones represaliades, així com la presidenta de l’associació de memòria històrica de Carlet, Amèlia Hernández, així com l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, qui ha mostrat la seua solidaritat amb els familiars que s’han sumat a este exercici de memòria històrica:»hui estic ací per a fer palés i transmetre a les futures generacions uns fets que tingueren lloc entre germans d’un mateix poble i per a que mai més es tornen a produir. Si un dia com hui aconseguim transmetre eixe valor fonamental, al joves, em donaria per satisfeta»

Amb esta, són tres les fosses on s’està investigant l’existència de carletins represaliats. El passat mes de març, s’encetaren els treballs d’obertura de la fossa número 22 del Cementeri Municipal de Paterna i l’exhumació de les 39 restes de represaliats de 15 municipis, tots ells víctimes de la repressió franquista i que van ser assassinats el dia 28 de juliol de 1939 al paretó de Paterna, entre els quals es troben cinc veïns de Carlet. També a la fossa 113, s’indicava que podia haver-hi un represaliat de Carlet, Bernardo Caballero.