Reunió de la comissió d’emergències per a actualitzar la situació a Alzira

A les 18 hores s’ha celebrat una reunió de la comissió d’emergències on estaven representants tècnics de l’Ajuntament – Gestió Urbanística i Policia Local- i de la Diputació de València – tècnics de carreteres, Bombers i brigades de Divalterra- i en la que s’ha actualitzat la situació de la ciutat.

La primera conclusió de la reunió és que, tot i que l’episodi de pluges s’ha estabilitzat, se mantindrà el nivell d’emergència i la vigilància dels punts més delicats com són els accessos, els barrancs i el casc urbà.

Respecte de l’estat de les carreteres, la CV-50 i la CV-41 estan obertes. En quant a les carreteres que depenen de la Diputació continuen tallades la CV-505 (carretera d’Albalat), la CV-506 (Forn de Carrascosca), la CV-507 (Benicull) i la CV-571. Esta última, la de Vilella estarà tancada tot el cap de setmana perquè han caigut 4 murs a la calçada per la qual cosa són necessaris més treballs per a poder obrir-la.

Les brigades de Divalterra i els Bombers van a treballar tota la nit evacuant aigua allà on siga necessari.

En quant als serveis municipals, han estat treballant en la neteja de carrers des de la passada matinada. La zona de les Basses es troba neta en un percentatge alt. La zona de l’Alquenència i els seus voltants es continuarà treballant demà perquè és la que presenta més dificultats donat que hi ha molta brutícia deguts als arrastres del barranc Fosc. La zona de Venècia previsiblement estarà finalitzada la seua neteja el diumenge.

En definitiva, els diferents serveis públics estaran vigilants durant tota la nit, pendents de l’oratge i, depenent com evolucione la situació en les pròximes hores, se prendran les mesures que corresponguen. Mentrestant, se continuarà treballant per a poder tornar a la normalitat el més aviat possible.