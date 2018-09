Reunió de Ximo Puig amb el Ministre de Foment i el President d’Aragó

Connect on Linked in

Reunió per a adoptar mesures i fer del corredor càntabric-mediterrani una realitat

Hui el president d’Aragó, Javier Lambán i el ministre de Foment, Losé Luis Ábalos, s’han reunit al ministeri de Foment per a parlar sobre els nous avanços i les mesures que es van a prendre per a fer del corredor cantàbric-mediterrani una realitat en el seu conjunt.

La reunió ha mostrat una atmosfera positiva de col·laboració i de cooperació entre el govern i el Consell de la Generalitat Valenciana i també entre les pròpies Comunitats Autònomes.

A la reunió, s’ha parlat de la importància que te la creació d’este corredor per a la cohesió del sur d’Europa. Tant per als valencians com per a Portugal i el sur del Mediterrani .

Finalment, s’ha recordat la col.laboració que hi ha entre el govern d’Espanya i el Consell de la Generealitat.