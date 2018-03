El Ribera Alta l’Alcúdia perd davant el Mare Nostrum Torrevella

Print This Post

Els detalls de l’encontre, aquesta nit en l’espai esportiu de Grup Televisió.

L’equip femení del Ribera Alta l’Alcúdia va perdre l’últim encontre davant el Mare Nostrum Torrevella. En la recta final de la Lliga de Segona Divisió Nacional, l’equip riberenc, que buscava la classificació de la fase d’ascens a Divisió d’Honor Plata, va perdre per 2 punts contra el Torrevella, quedant el marcador final 20 a 22 punts.

Moments abans de l’encontre, al Pavelló Municipal d’esports de l’Alcúdia, Vicent Cucarella, Periodista Esportiu, feia una valoració prèvia del partit.

L’equip de l’Alcúdia que dirigeix Eduardo Escartí es va enfrontar al Mare Nostrum Torrevella amb intensitat al llarg dels 60 minuts de partit. Les de La Ribera Alta no deixaren escapar cap oportunitat per tractar de superar a les alacantines al marcador però finalment no aconseguiren remuntar.

El conjunt de la ribera Alta rebrà la pròxima jornada al Benidorm.

Demà a les deu i mitja de la nit en el nostre espai esportiu podran veure aquest encontre d’handbol femení entre el Ribera Alta l’Alcúdia i el Mare Nostrum Torrevella.