La Ribera informa a prop de 500 embarassades sobre la utilització de l’anestèsia epidural

Connect on Linked in

El centre alcireny programa 2 xarrades al mes per a acostar aquest tipus d’analgèsia a les futures mares

Alzira (20.08.18). En el primer semestre de 2018, l’Hospital Universitari de la Ribera ha oferit informació a un total de 477 embarassades sobre la utilització de l’analgèsia epidural, com es realitza, els beneficis que produeix i els riscos que s’assumeixen amb el seu ús.

Aquesta informació s’ha impartit al llarg de 12 xarrades que el Servei d’Anestèsia, Reanimació i Terapèutica del Dolor del centre alcireny ha realitzat entre gener i juny d’enguany, dos per mes, amb l’objectiu que les futures mares disposen de tota la informació que necessiten a l’hora de decidir com donaran a llum quan arribe el moment.

Segons ha destacat la Dra. Ramona Andrés, anestesista de l’Hospital de la Ribera, “el dolor que pot sentir una dona durant el part no és igual en tots els casos, i depèn de factors com el nivell de tolerància al dolor, la grandària i la posició del fetus, la intensitat de les contraccions uterines, la durada del part i l’experiència d’anteriors enllumenaments”.

cal destacar que, cada any, unes 1.800 dones donen a llum en l’Hospital Universitari de la Ribera, de les quals aproximadament el 70% ho fan amb analgèsia epidural. Aquest tipus d’anestèsia s’aplica a totes les dones que ho sol·liciten i en les quals no existeix contraindicació mèdica. En tots els casos, es realitza una valoració individual per a determinar si es pot realitzar aquesta tècnica.

L’analgèsia epidural és, ara com ara, el mètode més eficaç que es coneix per a alleujar el dolor durant el part. Aquest tipus d’analgèsia permet alleujar el dolor de les contraccions del part, mitjançant l’administració d’anestèsics locals en l’espai epidural de la dona.

“La seua utilització és segura tant per a la mare com per al bebè, si bé, com qualsevol tècnica anestèsica, precisa d’habilitats, precaucions i experiència a l’hora d’aplicar-la, amb la finalitat de minimitzar els riscos. Per açò, solament pot ser aplicada per un metge especialista en Anestesiologia i Reanimació”, ha destacat la Dra. Andrés.

Entre els avantatges que ofereix aquest tipus d’anestèsia, l’analgèsia epidural millora la respiració i la funció del cor de la mare, ja que evita els efectes perjudicials que l’estrès i el dolor produeixen sobre la mare i el fetus, i permet la col·laboració de la mare durant el part.