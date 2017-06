Ribera Salud perd les formes en una de les visites dels representats de la conselleria als Centres de Salut del departament de la Ribera.

En una situació sense precedents el Coordinador Metge, d’Alberic , el Dr. Javier Quintana, nomenat per la UTE, exigeix identificar als visitants institucionals de conselleria i també als municipals , entre ells l’alcalde d’Alberic Toño Carratalá , la directora d’Alta Inspecció Isabel Gonzalez, La Directora de Salut Pública Maite Cardona i el comissionat de la Ribera.

En tota la història del Departament Sanitari de la Ribera des de que ho gestiona Ribera Salud, mai no havia passat que l’alcalde de la localitat, el Comissionat de la Ribera i la directora d’Alta Inspecció foren obligades a identificar-se i a posar-se un distintiu com a visitants. Ningú fins l’actual data ha utilitzat aquesta vergonyosa justificació per visitar els centres de salut. De fet els distintius foren elaborats a l’efecte en eixe moment.

Dijous dia 15 la directora d’alta Inspecció Isabel Gonzalez acompanyada de la directora de salut Pública Maite Cardona, l’alcalde d’Alberic, la regidora de sanitat i també el Comissionat per la Departament Sanitari de la Ribera i altres personalitats visitaren la zona bàsica d’Alberic que comprèn els consultoris de Massalaves, Benimuslem, Alberic, Antella Gavarda i Tous, igual que estan fent a altres centres des de fa mes d’un mes.

En una curta però tensa recepció per part del coordinador metge, fent ús d’unes formes inusuals va comminar a la directora i els seus acompanyants a identificar-se per circular pel centre de salut propietat de la conselleria i parlar amb els treballadors.

Per a la secretaria de sanitat del PSPV de la comarca de la Ribera Mª José Dasca és inacceptable i vergonyós, fora de tota norma de comportament i de relacions entre concessionària i conselleria. A més el coordinador metge oblida que el centre que fins hui gestiona de forma delegada és públic i que la màxima autoritat és la consellera de sanitat i en aquest cas la persona per ella delegada.

Aquesta és sense dubte una mostra més de les eixides de to de Ribera Salud en la seua ànsia de suplantar a la conselleria en la prestació de serveis sanitaris, que s’enmarca en la obstaculització permanent a qualsevol acte de la conselleria i en la negativa a finalitzar el contracte el proper 31 de març de 2018.

La empresa, acostumada a gestionar de forma absoluta sense el control de l’administració la sanitat del departament fins ara, actua de forma despòtica inclús enfrontant-se a la conselleria de males formes.

Dasca ha declarat que forçar situacions com la que es va donar el dia 15 per part de Ribera Salud ens corrobora més si cap en que Ribera Salud no està capacitada per assumir cap contracte més de l’administració i li exigim al menys guardar les formes més elementals de cortesia institucional.

