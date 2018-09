Ribó manifesta el compromís de l’Ajuntament amb la ciència i la innovació en la inauguració de la Casa de la Ciència i nova seu del Centre Superior d’Investigacions Científiques a València

Connect on Linked in

L’Alcalde destaca el paper «imprescindible» de la investigació en el Centre Internacional de l’Alimentació Sostenible

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha apostat per la investigació en el Centre Internacional sobre Alimentació Sostenible que l’Ajuntament crearà conjuntament amb l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO) en la Marina de València. La màxima autoritat municipal també ha reivindicat la inversió en ciència per millorar la qualitat de vida ciutadana durant la inauguració de la Casa de la Ciència i nova seu del Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a València, a la qual també han assistit el ministre de Ciència, Innovació i Universitats, Pedro Duque, i el president de la Generalitat, Ximo Puig, entre altres autoritats.

«Des de l’Ajuntament volem continuar desenvolupant l’impuls que va suposar per a València ser Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible. Amb este objectiu crearem en pròximes dates i conjuntament amb FAO un Centre Internacional sobre Alimentació Sostenible en la Marina de València», ha indicat Ribó. L’alcalde ha afirmat que «és imprescindible una ingent tasca d’investigació, desenvolupament i formació de tots els elements de la cadena alimentària, des dels productors fins als consumidors» i ha destacat «el suport, la col·laboració i l’experiència de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia dels Aliments (IATA) i en general del CSIC».

Joan Ribó ha expressat així mateix el «suport decidit de l’Ajuntament de València amb governs compromesos per la ciència i la innovació com a eines de millora del benestar col·lectiu i la qualitat de vida» i ha ressaltat la contribució de la Casa de la Ciència per «acostar a la societat valenciana el paper fonamental de l’activitat científica amb resultats que beneficien la ciutadania i que ens permeten progressar en àmbits tan fonamentals hui en dia per a la humanitat com ara l’alimentació o la salut».

Per la seua part, el ministre Pedro Duque ha subratllat l’«aposta per la innovació a la ciutat de València» i ha explicat que la Casa de la Ciència i nova seu del CSIC, situada al carrer de la Batlia, donarà més visibilitat al centre d’investigació, millorarà la seua coordinació amb les institucions valencianes i divulgarà entre tota la població els avanços científics duts a terme. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha posat l’accent en la R+D+I perquè «mai es perda la visió que el futur de la societat, dels seus ciutadans i les seues ciutadanes, passa per tindre els valors de la il·lustració en primera línia».

LA TROBADA DEL GOVERN DE LA NAU, EL 6 D’OCTUBRE

D’altra banda, l’alcalde ha confirmat que hui els portaveus dels grups municipals de govern s’han reunit per abordar diversos assumptes de gestió municipal, entre ells la trobada anual que realitzen els regidors i regidores del Govern de la Nau. Enguany, la cita serà el pròxim 6 d’octubre. Així ho ha dit l’alcalde a preguntes dels periodistes, qui també l’han requerit per possibles dissensions al si del govern municipal. Joan Ribó ha restat importància a possibles controvèrsies entre socis de govern, recalcant que durant estos tres anys la ciutat ha avançat i que treballarà perquè els pròxims anys també siguen en clau de progrés per a València.

En este sentit, l’alcalde ha avançat que en la trobada anual d’“inici de curs” del Govern de la Nau s’abordaran els principals reptes per escometre durant este any de mandat, que Ribó vol prosseguir amb un govern de progrés durant els pròxims quatre anys, ja que al seu parer, el progrés de la ciutat no pot paralitzar-se. Ribó ha assenyalat posteriorment que cal emfatitzar en el diàleg i la creació de grans consensos, tant en el govern com amb la ciutadania, «la qual vol un govern municipal d’enteniment i de progrés per a la ciutat de València».