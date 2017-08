El Rincón de Ademuz rep més de 2,5 milions d’euros de la Diputació en la primera part de la legislatura

El president, Jorge Rodríguez, i la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, coincideixen a destacar l’aposta per l’autonomia dels municipis i el canvi cap a una gestió “de llums llargues”

Entre les actuacions més destacades estan l’engegada del pont d’ús agrícola en Los Arenales de Ademuz i el manteniment i la dinamització del poblat íber de Castielfabib

23/08/2017.En l’equador de la legislatura, la Diputació de València ha invertit un total de 2.520.158,83 euros en la comarca del Rincón de Ademuz a través dels diferents plans i línies d’ajuda de la Corporació provincial, que han permès “retornar l’autonomia als alcaldes perquè invertisquen els diners dels ciutadans en les obres que milloren les seues vides”, en paraules del president de la institució, Jorge Rodríguez.

En la mateixa línia s’expressa la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, que destaca “la fi dels favoritismes en la concessió d’ajudes als ajuntaments”, així com “una xicoteta gran revolució en cadascuna de les àrees de gestió d’aquesta institució”. Amigó posa en valor al seu torn la col·laboració entre administracions que ha acabat amb la confrontació del passat, i Rodríguez reforça aquests principis del nou model de gestió rebutjant la política a curt termini i “posant en pràctica la de llums llargues que ens permeta engegar projectes necessaris per a les comarques valencianes”.

En els dos últims anys, el Rincón de Ademuz ha rebut 613.165,41 euros del Pla d’Inversions Financerament Sostenibles (PIFS), concretament 350.000 euros en 2015 i 263.165,41 euros en 2016; 750.012,02 euros del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS); 721.733,7 euros del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM); 265.180,07 euros a través del Pla de Camins i Vials (PCV); 15.708 euros del Pla d’Ocupació; i 154.359,62 del Fons de Cooperació Municipal.

Combatre la despoblació i fomentar el turisme rural

Entre les inversions més destacades en El Rincón de Ademuz es troben l’engegada del pont d’ús agrícola en Los Arenales de Ademuz, la substitució de la bomba d’aigua en el pou de Casas Bajas i la col·locació de panells explicatius en el poblat íber de Castielfabib, ajudes que segons van destacar els alcaldes dels municipis de la comarca en una visita del president a la zona “són necessàries per a la subsistència de la regió”.

Accions dirigides a combatre la despoblació de la comarca i a revitalitzar aquesta part del territori valencià, que segons va destacar Jorge Rodríguez en la seua visita “pretenen visibilizar el suport a aquests municipis, que no solament es manifesta a través d’inversions directes, com poden ser les reformes en una casa del metge, una piscina o un pou, sinó també amb la nostra presència sobre el terreny per a conèixer la realitat i les necessitats de les veïnes i veïns del Rincón de Ademuz”.

Un dels elements clau per a la potenciació de l’activitat en la comarca és el turisme rural. Com apunten els habitants de la zona, “hi ha molt allotjament, però la gent no arriba en la quantitat desitjada”. Enfront d’aquesta realitat es treballa per a donar un impuls a aquesta oferta turística, al mateix temps que es tracta de generar activitat i ocupació, desenvolupant línies com la producció i distribució de biomassa aprofitant la riquesa forestal de la zona.