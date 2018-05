El Rincón del Faro regna en la preselecció local de la Paella de Cullera

Connect on Linked in

L’Ulises Piga i Casa Ramón acompanyaran al guanyador en la final nacional del pròxim dia 22

CULLERA. 15-05-18. La millor Paella de Cullera es cuina en el restaurant El Rincón del Faro. Així ho ha dictaminat hui el jurat qualificador del II Concurs Local de Paella de Cullera celebrat en els Jardins del Mercat, fase prèvia del tercer concurs nacional que tindrà lloc el pròxim 22 de maig.

Amb el seu triomf, l’establiment s’ha guanyat el passaport a la final. L’acompanyaran l’Ulises Piga, que ha obtingut el segon premi i Casa Ramón, que s’ha fet amb el tercer lloc.

La segona preselecció local del certamen gastronòmic ha comptat, a més, amb la participació de l’Hotel Cullera Holiday, Ca Pepa, Casa Rocher, Casa Nostra, el Club de Tenis, el restaurant Los Olivos, la Mar Salà, El Blanco, la Casa de la Platja i l’escola d’hostaleria de l’IES Llopis Marí.

La decisió del jurat, presidit per Francisco Franco, no ha sigut gens fàcil; el nivell ha estat «molt alt». «L’hostaleria de Cullera està entre les millors de la Comunitat Valenciana i es nota l’aposta dels últims anys per l’especialització i la qualitat», ha destacat l’alcalde, Jordi Mayor.

La màxima autoritat local ha ressaltat que el concurs «més que un plat, suposa posar en valor la forma que tenim a Cullera de cuinar l’arròs». «Una paella que no sofrig l’arròs, per a mi no és una paella», ha defensat, arrencant l’aplaudiment unànime dels hostalers. El primer edil ha reclamat «suport a tots» per a un concurs «que es fa per a donar visibilitat a l’hostaleria de Cullera i la seua aposta per la qualitat».

Mayor ha sigut l’encarregat de lliurar els premis després del concurs. La cerimònia ha tingut lloc en l’Hotel Cullera Holiday. A l’acte també ha assistit el gerent de la Federació Empresarial d’Hostaleria, de València (FEHV) David Izquierdo, i el president de l’Associació Empresarial d’Hostaleria de Cullera i la Ribera Baixa, (AEHC) Juan Femenía. Ambdós entitats són col•laboradores del certamen gastronòmic. Femenia ha agraït l’esforç del consistori per donar suport al sector de l’hostaleria.

El concurs ha començat a les 10 del matí amb l’elaboració del brou que servix com a base de cocció a la paella. Posteriorment, i després d’un esmorzar de germanor dels participants, s’ha procedit a l’elaboració de les paelles davant l’atenta mirada del públic, que després han pogut degustar el plat.

La cocció s’ha desenvolupat en dos tandes per tal que el jurat tinguera temps de provar totes les paelles al punt. Una vegada acabades, s’han anat portant davant els experts qualificadors, que s’han tancat en el Saló Multiusos per a provar-les i deliberar sense cap tipus d’ingerències i a fi de garantir la màxima objectivitat. El procés s’ha allargat més d’una hora i posteriorment convidats i autoritats s’han traslladat fins al Cullera Holiday per al lliurament de premis.

El jurat qualificador de la preselecció l’han integrat destacats noms del món de la gastronomia. El seu president honorífic és Salvador Gascón, creador de la recepta de Paella de Cullera, qui per motius de salut no hi ha estat present. Franco ha exercit com a president executiu. Ha estat acompanyat en la deliberació pel periodista gastronòmic Juanma Romero, la bloguera experta en gastronomia Cova Morales, Diego Fernández Trujillo i José Roberto Lozano Hernández.

Més sobre la Paella de Cullera

La Paella de Cullera és una nova creació culinària que s’emmarca dins del projecte de rellançament turístic de Cullera. Basant-se en la filosofia de la gastronomia de Quilòmetre 0, pretén fomentar els productes locals i atraure els amants de la bona taula.

La Paella de Cullera es cuina amb brou de peix de roca; llagostins de la llotja de Cullera; sepionet sense tinta i amb la seua melsa; roger; figatells d’escorpa; arròs de la varietat J. Sendra o Albufera; oli d’oliva d’Énguera; tomaca fresca de Cullera per a sofregir; pebre roig i safrà de bri. La particularitat és que tots els productes del mar són de la llotja de la ciutat.