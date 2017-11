Rodríguez als campions del món de pilota: “La Diputació us seguirà donant suport perquè sou un orgull per a València”

El presidente de la corporació provincial ha rebut en la seu de la Diputació a la Selecció de Pilota Valenciana després de proclamar-se vencedora en el IX Campionat Mundial de Colòmbia

En paraules de Rodríguez, la pilota és “un esport que mereix tot el suport de les institucions valencianes”, que en el cas de la Diputació es materialitza en una aportació de 450.000 euros anuals

28/11/2017.El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha rebut aquest dimarts en la seu de la corporació provincial a la Selecció de Pilota Valenciana, proclamada campiona en dues de les quatre categories del IX Campionat Mundial de Pilota a Mà de Colòmbia. Aquesta competició, a més, també ha comptat amb un important protagonisme femení, on la representació valenciana ha aconseguit el bronze.

“És un orgull”, ha celebrat Rodríguez. “Tenir una representació tan qualificada com la qual tenim ací, i que a més aporta aquests resultats, ens anima a continuar donant el màxim suport a la pilota”. En el cas de la Diputació de València, aquest suport es materialitza en una aportació de 450.000 euros anuals; una quantitat que té com a objectiu la promoció de l’esport base, les competicions esportives i els esdeveniments professionals, l’esport femení i el reforç a les escoles de tecnificació, així com totes les iniciatives que tinguen relació amb la Selecció Valenciana de Pilota i les seues activitats.

“De les millors inversions que fem és la que fem amb el món de la pilota per moltes raons: fomentem i cuidem un esport autòcton i a més ens doneu moltes alegries”, ha expressat la responsable de l’àrea d’Esports, Igualtat i Joventut, Isabel García, qui ha subratllat l’aposta decidida per les dones en l’esport: “Aquesta vegada han estat terceres però estic convençuda que van a emportar-nos el primer lloc en el pròxim campionat europeu d’Holanda”, ha afegit.

Colze a colze amb la Federació de Pilota Valenciana

Aquesta visita ha servit per a posar en valor el suport de la institució a un esport que és part de la identitat valenciana: “És vertebrador, és inclusiu, i fa un gran esforç per treballar l’aspecte de les dones en el món de la pilota”, ha ressaltat García. “La pilota és integradora i ha de seguir així”, ha subratllat el president de la Federació de Pilota Valenciana, José Daniel Sanjuán. “Som identitat del poble valencià, som cultura, som una de les coses més vertebradores que hi ha a la Comunitat Valenciana”.

“Que una canària s’haja involucrat tant en el nostre esport és molt important”, ha bromejat Sanjuán sobre aquest tema. “Gràcies per rebre a aquestes figures que ho han donat tot en el campionat de Colòmbia. Han sigut una pinya, un equip, han estat tots al màxim nivell. I quan són un equip, els resultats es noten”, ha conclòs el president de la federació.

“Han sigut molts anys treballant per a aconseguir aquest títol”, ha expressat el capità de la Selecció, Pablo de Sella. “Des de 2004 no es guanyava en la modalitat de llargues”. Ara, després de l’èxit aconseguit, el president de la Federació ja mira cap a Holanda, on espera igualar o superar els resultats obtinguts, sobretot amb els ulls posats en les dones: “Ens ha eixit un rival complicat, les basques han quedat campiones del món, però a Holanda anem a donar guerra i anem a guanyar-los, perquè a nivell europeu ja pràcticament no teníem rival”.