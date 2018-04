Rubén Crespo i Lucía Alberola s’imposen en la XVIII Volta a Peu a Gavarda

Connect on Linked in

12 d’abril de 2018.- Rubén Crespo Romera va resultar el guanyador absolut de la divuitena edició de la Volta a Peu a Gavarda, que suposava a més la quarta prova del Circuit Ribera del Xúquer 2018. L’atleta del Crespo Runners va invertir un temps de 28 minuts i 32 segons, tres segons menys que el seu immediat perseguidor, Alejandro Tormo, del Riberfire & Rickysporteam. Daniel Pérez, del Sanus Vitae Team, va completar el podi, entrant a un escàs segon de Tormo.

Una competició de gran igualtat que va completar un circuit de vuit quilòmetres, amb quatre semi-urbans. Per la seua banda, la competició femenina va suposar la victòria de Lucía Alberola Català, del Crespo Runners, que va invertir 34 minuts i 2 segons, just un minut menys que Paula Campillo, companya d’equip de la guanyadora. Va completar el podi de les millors Sandra Pla, del Caixa Rural d’Algemesí, que va completar la prova en 36 minuts i 27 segons. Organitzada per l’Ajuntament de Gavarda, la cita va poder eludir la pluja, que va començar a caure amb intensitat amb l’arribada dels últims classificats. En total, van completar el circuit 508 corredors arribats de tot el territori valencià. El premi per al club més nombrós a Gavarda se’l van adjudicar Els Coixos de Carlet.

La competició també va comptar amb una part solidària, gràcies a un dorsal pel qual es pagaven dos euros per a contribuir amb les accions del Centre d’Investigació Mèdica Aplicada, un institut de recerca biomèdica de la Universitat de Navarra que tracta per exemple la Síndrome de Dravet, una malaltia rara similar a l’epilèpsia que afecta a quatre-cents xiquets a Espanya, amb una xiqueta de Gavarda entre ells. L’alcalde de la localitat, Vicente Mompó, va estar present en el lliurament de premis acompanyat d’altres representants municipals.