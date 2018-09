SALUDEM-NOS!, una trobada de les associacions de Sueca que treballen per la Salut .

Connect on Linked in

Este mateix matí, a la plaça de l’Ajuntament de la ciutat de Sueca, s’ha celebrat la iniciativa Saludem-nos, emmarcada dins de la I Setmana de la Salut que celebra al municipi. L’esdeveniment ha consistit en una trobada d’associacions i comerços locals amb caràcter innovador amb un fil conductor, la Salut. 25 han sigut les associacions protagonistes, les quals han presentat els seus projectes davant la ciutadania a un acte obert i en ple centre de la ciutat.

Des de fa tres setmanes les associacions locals s’han reunit periòdicament per impulsar aquesta iniciativa. L’objectiu principal de l’acte ha estat captar l’atenció dels vianants i el veïnat que estava gaudint de la plaça, perquè tota la gent de la ciutat coneguera estes associacions, culturals, esportives, de l’àmbit de la salut tan mental i física, així com diversos comerços; i els seus projectes vinculats en pro de la bona salut. L’activitat ha estat un espai de conversa en el que cadascuna de les associacions participants exposava les seues funcions i treballs envers la salut. De la mateixa manera s’ha creat, després de moltes reunions entre les diferents associacions col·laboradores, la unió entre estes per a formar un teixit local on l’eix vertebrador siga la participació i el treball col·lectiu. Són este teixit d’associacions locals les que fan possible que Sueca siga un lloc especial per a viure, amb les seues iniciatives i projectes, i donen vida a la ciutat, enfortint l’acció comunitària i l’apoderament de la bona salut, reconeixent-la com a valor de qualitat de vida.

L’Ajuntament va acordar en 2014 l’adhesió a l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional de Salut, i en el moment es construeix la taula de coordinació intersectorial com a dinamitzadora de la participació ciutadana. En 2016 se suma a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) i en 2017 s’ha adherit també al IV Pla de Salut 2016 – 2020 de la Comunitat Valenciana formant part de la Xarxa Salut. És per aquest motiu que en el marc del desenvolupament de l’Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció del Sistema Nacional de Salut i del IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, l’Ajuntament de Sueca ha organitzat la I SETMANA DE LA SALUT, que ha tingut lloc entre els dies 24 i 28 de setembre, finalitzant hui amb esta innovadora iniciativa.

És per això que l’Ajuntament ha promogut una sèrie d’activitats en col·laboració directa amb el teixit associatiu local, culminant amb este acte d’exposició per donar a conèixer quins projectes saludables porten endavant. Una de les activitats es va realitzar el passat dijous 27. Es va organitzar una Gimcana per la Salut dirigida a xiquets i xiquetes d’entre 6 i 9 anys i a les seues famílies, al voltant de la plaça del Convent. L’objectiu a través de l’obtenció de diferents lletres que cedien els comerços locals després de superar de diverses proves relacionades amb la salut, va ser promoure hàbits saludables però sobretot, passar-s’ho bé! La gimcana va acabar amb la formació de la frase: “Sueca ciutat saludable, inclusiva i Igualitària” que ha estat el lema d’esta primera Setmana de la Salut.

Llistat d’Associacions que han format part d’esta iniciativa.

Pense Pensions Dignes

Fundació Sasm

Cor Echo Vocis

Associació de Familiars i malalts mentals de la Ribera Baixa

Associació Espanyola Contra el Càncer – Junta Local de Sueca

AMPA Escoles Jardí

Associació de Pares d’Autisme de Sueca

Associació Muntanyeta dels Sants Acció Ecologista Agró Sueca

Associació Passar-ho bé!

Protectora animal Refugi dels Àngels

Associació Fibromiàlgia Sueca

Comerços Arrima’t

Associació de Minusvàlids Físics de Sueca i Comarca

SUTRAIL

Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer de Sueca

Associació de Pares d’alumnes del col·legi Nostra Senyora de Fàtima

Associació de Familiars d’usuaris del centre ocupacional de Sueca

Junta Local Fallera de Sueca, El Perelló i el Mareny.

Creu Roja

Club Escola Piragüisme Sueca

Càritas Interparroquial

Club de Córrer Peus quets

Juniors Sant Pere MD