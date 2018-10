Salvador: ’30 anys després de la seua engegada Metrovalencia segueix creixent amb el projecte de la nova Línia 10′

Print This Post

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha inaugurat en la sala Lametro de l’estació de Colón de Metrovalencia l’exposició ’30 anys de metre’. La mostra arreplega l’evolució d’aquest mitjà de transport al llarg d’aquestes tres dècades, així com la seua projecció futura prevista amb la nova Línia 10.

Salvador ha destacat que “30 anys després d’aquell primer recorregut suburbà, podem dir que Metrovalencia segueix creixent amb la represa de les obres de la Línia 10, després d’anys de paràlisis i de falta de planificació de governs anteriors”.

“Malgrat les limitacions pressupostàries, aquest govern ha reprès el projecte de la Línia 10 fins a Natzaret que va paralitzar l’anterior govern en 2011, expliquen a una inversió inicial de 50 milions d’euros, una part dels quals els cofinança la Unió Europea a través dels fons Feder”, ha explicat.

L’acte d’inauguració ha explicat també amb la presència del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Juan Andrés Sánchez Jordán, alcaldes dels municipis pels quals circula la xarxa de metro, l’ex conseller d’Obres Públiques, de 1989 a 1995, Eugenio Burriel, i l’ex gerent de FGV, José María del Rivero.

En aquesta mateixa intervenció la consellera ha destacat que “aquells itineraris propis del trenet s’han convertit en una xarxa moderna i intermodal que està present a València i un ampli ventall de municipis de la seua àrea metropolitana”.

“Des de la Generalitat, seguirem apostant per un transport públic amb valor afegit per als usuaris i clients. Ja hem anunciat l’ampliació del servei en horari nocturn els caps de setmana, i s’estan estudiant actuacions per a millorar les freqüències en el conjunt de la xarxa” ha destacat Salvador.

Respecte al servei nocturn previst per Metrovalencia, la consellera ha anunciat que “s’està treballant per a començar a prestar servei els caps de setmana i vespres de festius, i s’espera que puga ser a partir de desembre”.

Exposició en Lametro

FGV ha organitzat aquesta mostra, aprofitant la commemoració de l’engegada el 8 d’octubre de 1988 del primer tram subterrani que unia les línies de ferrocarril de via estreta del nord de la ciutat en direcció a Llíria i Bétera, amb la del sud cap a Vilanova de Castelló.

Amb l’obertura d’aquest túnel de set quilòmetres de longitud, amb vuit estacions entre Beniferri i Hospital (avui Safranar) València es va convertir en la tercera ciutat espanyola amb metre, juntament amb Madrid i Barcelona.

En aquests 30 anys, les línies de metro i tramvia de València i la seua àrea metropolitana, denominades comercialment com Metrovalencia des de 1998, han desplaçat més d’1.380 milions d’usuaris.

La xarxa de Metrovalencia ha anat creixent fins a consolidar-se com una explotació que combina metre, tramvia i servei de rodalies. En 1988 comptava amb 123,7 quilòmetres de xarxa -dels quals únicament 7 eren subterranis-, amb 79 estacions -vuit soterrades- i 18.324.124 viatgers.

Avui dia aquestes xifres han augmentat fins a aconseguir els 156 quilòmetres -26,5 quilòmetres en subterrani-, 138 estacions -35 soterrades-, i 63.843.233 usuaris acumulats en 2017.

La mostra romandrà oberta al públic, en la sala Lametro, de dilluns a dissabte, de 10.30 a 13.30 hores i de 17 a 19 hores, els mesos d’octubre i novembre.