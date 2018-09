Salvador planteja a Foment treballar conjuntament per a crear un índex de preus de lloguers i ampliar el parc públic d’habitatge

Connect on Linked in

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha plantejat en la Comissió Bilateral de Seguiment del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 “la necessitat de treballar conjuntament per a millorar i augmentar el parc públic d’habitatge i per a crear un índex de preus de lloguer que puga ser vinculant”

Aquesta Comissió s’ha reunit a València amb la participació, per part de Foment, de la secretària general d’Habitatge, Helena Beunza, el director General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl, Francisco Javier Martí, i el sotsdirector general de Polítiques d’Ajudes a l’Habitatge, Anselmo Menéndez.

A més de la consellera, també han assistit en representació de la Generalitat, el secretari autonòmic, Lluís Ferrando, el director General d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, Rafael Briet, la directora de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHA), Laura Soto, i la directora de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE), Begoña Serrano.

Després de la comissió, Salvador ha explicat que la Conselleria “ja està treballant en el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat en àrees tensionadas molt vinculades a València i a les grans capitals de la Comunitat i que està establit en la Llei de la Funció Social de l’Habitatge”.

En aquest sentit, ha assenyalat que “es tracta de veure com han crescut els preus del lloguer i sobre la base d’aqueix informe de referència poder començar a treballar amb el ministeri la possibilitat de modificar el marc legal perquè poguera ser vinculant.”

Quant al parc públic d’habitatge, la consellera ha destacat que “lamentablement és insuficient no solament per a atendre les necessitats de les persones més vulnerables sinó també perquè aquelles que encara no estant en aquests límits, no poden accedir a un habitatge digne i en condicions”.

Igualment la consellera ha informat que en la Comissió s’ha tractat la necessitat d’eliminar la limitació als municipis de 5.000 habitants per a la compra de VPO per part de joves.

Agilitar el Pla Estatal d’Habitatge

Quant al Pla Estatal d’Habitatge, s’ha abordat mecanismes tècnics de funcionament per a poder millorar-ho i agilitar-ho. També la consellera ha valorat la rapidesa amb la qual s’ha signat el conveni de col·laboració amb el ministeri, “només un mes després de la presa de possessió del ministre quan portàvem vuit mesos esperant amb l’anterior executiu del PP”.

Així mateix, Salvador ha qualificat la Comissió de molt positiva i ha subratllat el consens i diàleg amb Foment, així com la creació de la Secretària General d’Habitatge que “demostra el canvi de sensibilitat que hi ha hagut en el Govern d’Espanya i que ha posat l’habitatge com una prioritat”.

Finalment ha apuntat que des de la conselleria “se seguirà treballant per a aconseguir que l’habitatge siga un dret real a la Comunitat Valenciana i col·laborarem en tot el que puguem amb el Ministeri de Foment, perquè també s’aconseguisca per a la resta d’Espanya”.