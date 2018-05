S’amplia l’horari de la Biblioteca Municipal en època d’exàmens

Connect on Linked in

Alzira, 4 de maig de 2018.- L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Cultura, ha programat un horari especial per a la Biblioteca Municipal davant l’arribada de l’època d’exàmens dels estudiants.

Des del 7 de maig fins a l’1 de juliol, l’horari serà el següent:

– De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 24 h

– Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 24 h

– Diumenges de 9 a 14 h

La regidora de Cultura, Aida Ginestar, ha destacat: “Pensem que és important donar un bon servei d’una instal•lació municipal com és el cas de la Biblioteca i a la qual tant d’ús se’n fa per part dels estudiants, sobretot, en època d’exàmens. Per això, hem considerat imprescindible ampliar l’horari, tant en hores com en dies. El més destacable és que romandrà oberta des de la vesprada fins les 24 h de la nit, inclús dissabtes, així com també diumenges fins al migdia”.