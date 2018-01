S’amplien el nombre de places d’aparcament en la zona del carrer O’Donnell d’Alzira

Connect on Linked in

11 de gener de 2018 – Des de la Regidoria de Gestió Urbanística de l’Ajuntament d’Alzira es continua treballant amb la línia marcada de millorar la ciutat i fer-la més còmoda i agradable tant per als ciutadans com per als visitants, per la qual cosa està ampliant-se el nombre de places d’aparcament en diferents punts de la ciutat.

Anteriorment s’habilitaren solars per a l’aparcament de vehicles a la zona del carrer Gabriela Mistral i també en General Castaños de la zona de les Barraques, ara li toca el torn a la zona del carrer O’Donnell i pròximament es faran actuacions per ampliar places d’aparcament a la zona de l’antiga factoria Cartonatges Sunyer. Recordem que tots els solars habilitats, per l’Ajuntament d’Alzira, per a l’aparcament de vehicles, són d’ús lliure i gratuït.

El regidor de Gestió Urbanística, Fernando Pascual, declara: “Hem començat l’any 2018 amb actuacions que determinen la línia que ens marcàrem des de l’inici de la legislatura, que no és altra que millorar la nostra ciutat i fer-la més accessible i còmoda per a tots, vianants i vehicles, per això estem ampliant les places d’aparcament aprofitant solars buits i que no se’ls dóna cap ús, fins ara, en diferents punts d’Alzira”.